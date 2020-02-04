Шевченко в Турции проинспектировал сборников Шахтера

"Шахтер" продолжает подготовку к весенней части чемпионата в турецком Белеке.

Во вторник 4 февраля занятие "горняков" посетил тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Андреем Шевченко, который продолжает инспектировать украинских сборников в Турции.

Андрей Николаевич пообщался с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным и наставником команды Луишем Каштру, а также индивидуально разговаривал со сборниками и поприветствовал каждого игрока.

Напомним, что 5 февраля "Шахтер" сыграет сразу два контрольных матча: в 10:30 стартует спарринг с "Македонией ГП", а в 16:00 – с датским "Сеннерйюском".