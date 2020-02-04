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Шевченко в Турции проинспектировал сборников Шахтера

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей Николаевич продолжает инспектировать украинских сборников в Турции.

Шевченко в Турции проинспектировал сборников Шахтера
Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к весенней части чемпионата в турецком Белеке.

Во вторник 4 февраля занятие "горняков" посетил тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Андреем Шевченко, который продолжает инспектировать украинских сборников в Турции.

Андрей Николаевич пообщался с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным и наставником команды Луишем Каштру, а также индивидуально разговаривал со сборниками и поприветствовал каждого игрока.

Напомним, что 5 февраля "Шахтер" сыграет сразу два контрольных матча: в 10:30 стартует спарринг с "Македонией ГП", а в 16:00 – с датским "Сеннерйюском".

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В статье: Андрей Шевченко Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчуг)
04.02.2020 в 17:27
Ну и как???. Половина сборной по лавкам, да по больничкам, центральные хавы по 20 мин играют, с чем на Евро ехать? ХЗ.
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