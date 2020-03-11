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Глава медико-спортивного департамента УАФ: Малиновского перед приездом в сборную нужно обследовать на коронавирус
Пока что неясно, приедет ли Малиновский в сборную
Глава медико-спортивного департамента УАФ Вячеслав Попов заявил, что полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Руслан Малиновский перед вылетом в Украину должен пройти проверку на коронавирус.
"Много открытых вопросов по Италии, в частности, в контексте того, как вызывать из страны футболистов и тренеров на сборы национальной команды Украины.
Считаю, что перед вылетом в Украину Малиновского и тренеров нужно обследовать на коронавирус, прежде всего ради их же безопасности, а также ради безопасности всей сборной", – сказал Попов.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Аталанта" не отпускает Малиновского в сборную Украины.