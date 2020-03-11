Глава медико-спортивного департамента УАФ: Малиновского перед приездом в сборную нужно обследовать на коронавирус

Глава медико-спортивного департамента УАФ Вячеслав Попов заявил, что полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Руслан Малиновский перед вылетом в Украину должен пройти проверку на коронавирус.

"Много открытых вопросов по Италии, в частности, в контексте того, как вызывать из страны футболистов и тренеров на сборы национальной команды Украины.

Считаю, что перед вылетом в Украину Малиновского и тренеров нужно обследовать на коронавирус, прежде всего ради их же безопасности, а также ради безопасности всей сборной", – сказал Попов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Аталанта" не отпускает Малиновского в сборную Украины.