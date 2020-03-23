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Шевченко рассказал о Мальдере и Тасотти в Италии

Национальная сборная Украины
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Есть свой чат, совместный с футболистами

Шевченко рассказал о Мальдере и Тасотти в Италии
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о поддержке команды в ситуации с распространением коронавируса в Европе.

Его спросили об итальянских помощниках в тренерском штабе, Мауро Тасотти и Андреа Мальдере.

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Мальдера и Тасотти в Милане, придерживаются карантина, созваниваемся почти каждый день. Их поддерживают Степаненко, Зинченко, Малиновский - все между собой общаются, у нас есть общий чат. Стараемся поддерживать друг друга там. Все прекрасно видим, какова ситуация в Италии.

Перенос Евро - правильный шаг. Никаких других вариантов быть не могло. Говорить сегодня, когда восстановятся чемпионаты... надеюсь, что это случится быстрее. Но мы должны реально смотреть на вещи.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Руслан Малиновский Александр Зинченко Мауро Тассотти Андреа Мальдера
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Источник:
Великий футбол

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