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Цитаишвили: Чем быстрее стабильно заиграю в Динамо, тем быстрее попаду в сборную

Национальная сборная Украины
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Парень не скрывает своих амбиций

Цитаишвили: Чем быстрее стабильно заиграю в Динамо, тем быстрее попаду в сборную
Новина українською

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили надеется, что он получит свой шанс и пробьется в сборную Украины.

"Динамо" меня вырастило, и я вызывался в сборные Украины разных возрастов вплоть до U-21. Считаю себя грузином, но Украина дала мне больше.

Что касается вызова в национальную команду, то я долго его жду. Сейчас все это понимают, но все зависит от меня. Чем быстрее стабильно заиграю в первой команде "Динамо", тем быстрее попаду в сборную. Нужно играть. Для этого мне нужно время и шанс. А дальше пусть решает руководство, готов я или нет", – сказал Цитаишвили.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Трибуна

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