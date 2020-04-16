Назовите всех тренеров сборной Украины. КВИЗ

UA-Футбол предлагает вам пройти очередной футбольный квиз, на этот раз посвященный сборной Украины. Точнее ее главным тренерам. За три минуты вам нужно вспомнить 17 фамилий. Заметим, что в двух случаях командой руководили по два наставника, однако вам достаточно будет вспомнить хотя бы одну фамилию из тандема. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках.

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