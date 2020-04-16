Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назовите всех тренеров сборной Украины. КВИЗ
17 за время Независимости
UA-Футбол предлагает вам пройти очередной футбольный квиз, на этот раз посвященный сборной Украины. Точнее ее главным тренерам. За три минуты вам нужно вспомнить 17 фамилий. Заметим, что в двух случаях командой руководили по два наставника, однако вам достаточно будет вспомнить хотя бы одну фамилию из тандема. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках.
Читайте такжеНазовите всех обладателей Золотого мяча. КВИЗ
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...