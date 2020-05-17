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Национальная сборная Украины

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Андрей Шевченко: К сентябрю чиновники должны скоординировать действия национальных сборных

Национальная сборная Украины
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Наставник главной команды Украины очень скучает по футболу

Андрей Шевченко: К сентябрю чиновники должны скоординировать действия национальных сборных
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, когда национальная команда сможет собраться.

- Насколько вам тяжело без сборной? Понятно, что клубные турниры вернутся, а сборным придется подождать как минимум до осени.

- Я очень соскучился по футболу. Как раз на это время мы планировали подготовку. Сейчас самое главное - правильно разобраться в сложившейся ситуации. Думаю, что УЕФА и ФИФА мониторят страны, в которые возвращается футбол. Для интернациональных матчей крайне важно, чтобы все границы открылись. Надеюсь, что в сентябре мы будем разговаривать, имея определенную базу данных, которую нам предоставят. К этому времени футбольные чиновники должны скоординировать действия национальных сборных, - рассказал Андрей Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины
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Источник:
"Великий Футбол"
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