"Бред". Зинченко коротко и емко прокомментировал слухи о желании получить российский паспорт

Футболист национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко опроверг информацию о том, что он собирался получить российский паспорт. Напомним, ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что Зинченко мог получить российское гражданство во времена выступлений за ФК "Уфа".

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"Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Насколько я знаю, такое намерение было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение в сборную Украины, и все вопросы отпали".

Александр коротко и емко прокомментировал данную новость: