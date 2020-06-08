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"Бред". Зинченко коротко и емко прокомментировал слухи о желании получить российский паспорт
Александр не нуждается в таких дополнительных корочках
Футболист национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко опроверг информацию о том, что он собирался получить российский паспорт. Напомним, ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что Зинченко мог получить российское гражданство во времена выступлений за ФК "Уфа".
"Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Насколько я знаю, такое намерение было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение в сборную Украины, и все вопросы отпали".
Александр коротко и емко прокомментировал данную новость:
"Бред".