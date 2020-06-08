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"Бред". Зинченко коротко и емко прокомментировал слухи о желании получить российский паспорт

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Александр не нуждается в таких дополнительных корочках

"Бред". Зинченко коротко и емко прокомментировал слухи о желании получить российский паспорт
Новина українською

Футболист национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко опроверг информацию о том, что он собирался получить российский паспорт. Напомним, ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что Зинченко мог получить российское гражданство во времена выступлений за ФК "Уфа".

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"Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Насколько я знаю, такое намерение было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение в сборную Украины, и все вопросы отпали".

Александр коротко и емко прокомментировал данную новость:

"Бред".

"Бред". Зинченко коротко и емко прокомментировал слухи о желании получить российский паспорт - изображение 1

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В статье: Украина Россия Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
08.06.2020 в 13:31
Саша, 99% адекватных людей тебе верят. Не ведись на га-новбросы
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