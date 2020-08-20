Сентябрьские матчи Лиги наций пройдут без зрителей

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и угрозу отмены матчей Лиги наций из-за эпидемии коронавируса, УЕФА решил все-таки провести осенние игры национальных сборных в установленные сроки.

Однако при этом будут действовать ограничительные меры. Так, сентябрьские матчи сборной Украины (и не только) в Лиге наций пройдут без зрителей.

Первая игра состоится 3 сентября при пустых трибунах на "Арене-Львов" во Львове против Швейцарии, а 6 сентября украинцы также без зрителей сыграют против Испании в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", который является тренировочной базой мадридского "Реала".

Решение по октябрьским матчам (Украина сыграет 10-го против Германии и 13-го против Испании) УЕФА будет принимать позже.

Ну и также отметим, что завершится для "желто-синих" Лига наций выездными матчами с командами Германии (14-е ноября) и Швейцарии (17-е ноября).