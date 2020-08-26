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Сине-желтые начинают сбор. Сегодня в Харьков прилетят 19 игроков
И тренерский штаб
Сегодня национальная команда
Около полудня чартерным рейсом из международного аэропорта Борисполь в столицу Слобожанщины отправилась делегация "сине-желтых" в составе тренерского штаба, административного и медицинского персонала и 19-ти игроков, большинство из которых были внесены Андреем Шевченко в расширенный список из 37-ми исполнителей для подготовки к стартовым матчей Лиги наций УЕФА.
Поэтому в среду работу на сборе начнут игроки "Динамо" и "Шахтера", а также Александр Зинченко, клуб которого находится в отпуске.
Поскольку остальные иностранных ФК, за которые выступают украинские сборники, готовится к матчам внутренних чемпионатов, ребята будут прибывать в расположение национальной команды в течение недели, после их клубных поединков.
Таким образом, на сборе в Харькове тренерский штаб окончательно определится с составом команды для участия в официальных матчах.
Сегодня чартерным рейсом сине-желтых вылетели:
Вратари - Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо");
Защитники - Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все - "Шахтер"), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо");
Полузащитники - Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия);
Нападающие - Жуниор Мораес ( "Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").
Из-за травм не смогут помочь главной команде страны киевские динамовцы Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов и Владимир Шепелев.
По прибытии в Харьков сборники пообедают и отдохнут, а на вечер запланировано первую тренировку, которая состоится на хорошо знакомом для большинства игроков команды стадионе "Солнечный".