Сине-желтые начинают сбор. Сегодня в Харьков прилетят 19 игроков

Сегодня национальная команда Украины в Харькове начнет свой первый тренировочно-подготовительный сбор в 2020 году. Как известно, из-за пандемии COVID-19 все игры сборных, которые должны состояться до сих пор, были отменены.

Около полудня чартерным рейсом из международного аэропорта Борисполь в столицу Слобожанщины отправилась делегация "сине-желтых" в составе тренерского штаба, административного и медицинского персонала и 19-ти игроков, большинство из которых были внесены Андреем Шевченко в расширенный список из 37-ми исполнителей для подготовки к стартовым матчей Лиги наций УЕФА.

Поэтому в среду работу на сборе начнут игроки "Динамо" и "Шахтера", а также Александр Зинченко, клуб которого находится в отпуске.

Поскольку остальные иностранных ФК, за которые выступают украинские сборники, готовится к матчам внутренних чемпионатов, ребята будут прибывать в расположение национальной команды в течение недели, после их клубных поединков.

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Таким образом, на сборе в Харькове тренерский штаб окончательно определится с составом команды для участия в официальных матчах.

Сегодня чартерным рейсом сине-желтых вылетели:

Вратари - Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо");

Защитники - Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все - "Шахтер"), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо");

Полузащитники - Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия);

Нападающие - Жуниор Мораес ( "Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Из-за травм не смогут помочь главной команде страны киевские динамовцы Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов и Владимир Шепелев.

По прибытии в Харьков сборники пообедают и отдохнут, а на вечер запланировано первую тренировку, которая состоится на хорошо знакомом для большинства игроков команды стадионе "Солнечный".