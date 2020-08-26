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Национальная сборная Украины

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Сине-желтые начинают сбор. Сегодня в Харьков прилетят 19 игроков

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И тренерский штаб

Сине-желтые начинают сбор. Сегодня в Харьков прилетят 19 игроков
Новина українською

Сегодня национальная команда Украины в Харькове начнет свой первый тренировочно-подготовительный сбор в 2020 году. Как известно, из-за пандемии COVID-19 все игры сборных, которые должны состояться до сих пор, были отменены.

Около полудня чартерным рейсом из международного аэропорта Борисполь в столицу Слобожанщины отправилась делегация "сине-желтых" в составе тренерского штаба, административного и медицинского персонала и 19-ти игроков, большинство из которых были внесены Андреем Шевченко в расширенный список из 37-ми исполнителей для подготовки к стартовым матчей Лиги наций УЕФА.

Поэтому в среду работу на сборе начнут игроки "Динамо" и "Шахтера", а также Александр Зинченко, клуб которого находится в отпуске.

Поскольку остальные иностранных ФК, за которые выступают украинские сборники, готовится к матчам внутренних чемпионатов, ребята будут прибывать в расположение национальной команды в течение недели, после их клубных поединков.

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Таким образом, на сборе в Харькове тренерский штаб окончательно определится с составом команды для участия в официальных матчах.

Сегодня чартерным рейсом сине-желтых вылетели:

Вратари - Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо");

Защитники - Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все - "Шахтер"), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо");

Полузащитники - Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия);

Нападающие - Жуниор Мораес ( "Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Из-за травм не смогут помочь главной команде страны киевские динамовцы Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов и Владимир Шепелев.

По прибытии в Харьков сборники пообедают и отдохнут, а на вечер запланировано первую тренировку, которая состоится на хорошо знакомом для большинства игроков команды стадионе "Солнечный".

Сине-желтые начинают сбор. Сегодня в Харьков прилетят 19 игроков - изображение 1

Сине-желтые начинают сбор. Сегодня в Харьков прилетят 19 игроков - изображение 2

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В статье: Андрей Шевченко Украина Харьков тренировочный сбор
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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pilips111 (Чернигов)
26.08.2020 в 13:20
Сколько лишних - Пятов, Кривцов ...
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nabo30
26.08.2020 в 12:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Liverpool 333 (Кировоград )
26.08.2020 в 12:42
Ну и вызвал в сборную деревянного Коваленка, а Буяльского который сейчас в отличной форме нет. Деревянного Супрягу который и в Днепре не всегда выходил в стартовом составе, та лучше бы уже Филипова с Десны вызвал на много лучше Супрягы.
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+2
-1
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simargl (Чернигов)
26.08.2020 в 13:16
У Буяльского травма. Супряга ж в ДК, а Филиппов ДК отказал ... такое не прощают...
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