Андрей Шевченко не знал, что его помощник Шовковский идет в политику

Коуч сине-желтых Андрей Шевченко от журналистов узнал о выдвижении его ассистента Александра Шовковского от УДАРа кандидатом в депутаты Киевсовета.

- Как повлияет решение Александра Шовковского пойти в политику? Он консультировался с вами?

- Впервые слышу. Честно скажу.

Читайте также Александр Шовковский пойдет на выборы вместе с УДАРом Кличко

- Вы не в курсе, он дал согласие на то, чтобы идти в политику?

- Впервые слышу, серьезно.