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Андрей Шевченко не знал, что его помощник Шовковский идет в политику

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(1 голосов)

Застали врасплох

Андрей Шевченко не знал, что его помощник Шовковский идет в политику
Новина українською

Коуч сине-желтых Андрей Шевченко от журналистов узнал о выдвижении его ассистента Александра Шовковского от УДАРа кандидатом в депутаты Киевсовета.

- Как повлияет решение Александра Шовковского пойти в политику? Он консультировался с вами?

- Впервые слышу. Честно скажу.

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- Вы не в курсе, он дал согласие на то, чтобы идти в политику?

- Впервые слышу, серьезно.

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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.08.2020 в 10:40
Ещё один
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
28.08.2020 в 11:09
Шовковський - не найгірший варіант депутата Києвради. Як на мене він достатньо порядна, розумна і патріотична людина. Особливо на фоні того жахиття, що висувають слуги уродів та опіздіже.
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+1
0
Ivanamoff (Киев)
28.08.2020 в 10:22
Я буду голосовать против Кличко и таких спортсменов. Скорее всего буду за Притулу.Я понимаю почему они лезут в политику с такими мозгами.
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+1
-2
Гаринча (Киев)
28.08.2020 в 10:52
Притулу? Серьезно?! Тебе Вакарчук а мало?
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
28.08.2020 в 11:05
Не плутай хрін з пальцем. Притула вже багато років волонтерить. Знає господарчі і правові проблеми не з чуток і не з зелено-ведмудчуківських каналів. Порявняно з мером-боксером та припіздентом-клоуном Притула - то є супер-господарник.
0
-2


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