Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андрей Шевченко не знал, что его помощник Шовковский идет в политику
Застали врасплох
Коуч
- Как повлияет решение Александра Шовковского пойти в политику? Он консультировался с вами?
- Впервые слышу. Честно скажу.
- Вы не в курсе, он дал согласие на то, чтобы идти в политику?
- Впервые слышу, серьезно.
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Источник:УАФ
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Комментарии (5)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.08.2020 в 10:40
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
28.08.2020 в 11:09
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+1
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Ivanamoff (Киев)
28.08.2020 в 10:22
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-2
Гаринча (Киев)
28.08.2020 в 10:52
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
28.08.2020 в 11:05
0
-2
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