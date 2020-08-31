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Руслан Малиновский сравнил сборную Украины с Генком и Аталантой
По стабильности состава
Хавбек "
Честно, я не увидел каких-то сложностей. Все очень хорошо работают. И молодые ребята тоже. Все стараются себя показать. Им много подсказывают в тактическом плане, рассказывают о требованиях. Потому что когда ты приезжаешь в сборную, надо перестраиваться. Здесь играем в совсем другой футбол.
Очень важно, что у команды один и тот же состав, все понимают требования. Так было, в "Генке", когда три года никого не продавали и не покупали, и в итоге выиграли чемпионат. Так же было в "Аталанте" - 1-2 игроки пришли, а костяк оставался. И снова был результат. Поэтому все хорошо знают, что нужно делать на футбольном поле.