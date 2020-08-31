  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Руслан Малиновский сравнил сборную Украины с Генком и Аталантой
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руслан Малиновский сравнил сборную Украины с Генком и Аталантой

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

По стабильности состава

Руслан Малиновский сравнил сборную Украины с Генком и Аталантой
Новина українською

Хавбек "сине-желтых" и итальянской Аталанты Руслан Малиновский в комментарии ТК Футбол сообщил о подготовке команды Шевченко в стартовым матчам Лиги наций дома со Швейцарией (3 сентября в 21:45) и на выезде с Испанией (6 сентября).

Честно, я не увидел каких-то сложностей. Все очень хорошо работают. И молодые ребята тоже. Все стараются себя показать. Им много подсказывают в тактическом плане, рассказывают о требованиях. Потому что когда ты приезжаешь в сборную, надо перестраиваться. Здесь играем в совсем другой футбол.

Читайте такжеМолодежка Ротаня разгромила Олимпик 5:1

Очень важно, что у команды один и тот же состав, все понимают требования. Так было, в "Генке", когда три года никого не продавали и не покупали, и в итоге выиграли чемпионат. Так же было в "Аталанте" - 1-2 игроки пришли, а костяк оставался. И снова был результат. Поэтому все хорошо знают, что нужно делать на футбольном поле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Испания Швейцария Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Генк (Генк) Лига Наций Генк (Бельгия)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...