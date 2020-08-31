Руслан Малиновский сравнил сборную Украины с Генком и Аталантой

Хавбек " сине-желтых " и итальянской Аталанты Руслан Малиновский в комментарии ТК Футбол сообщил о подготовке команды Шевченко в стартовым матчам Лиги наций дома со Швейцарией (3 сентября в 21:45) и на выезде с Испанией (6 сентября).

Честно, я не увидел каких-то сложностей. Все очень хорошо работают. И молодые ребята тоже. Все стараются себя показать. Им много подсказывают в тактическом плане, рассказывают о требованиях. Потому что когда ты приезжаешь в сборную, надо перестраиваться. Здесь играем в совсем другой футбол.

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