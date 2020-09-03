Шовковский: В Лиге наций есть несколько задач

Помощник главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский рассказал о подготовке непосредственно к старту "сине-желтых" в Лиге наций в матче со Швейцарией (сегодня в 21:45 на "Арене Львов" - без зрителей).

Тренера спросили, может ли он что-то советовать голкиперам, поскольку у них есть свой непосредственный наставник - Педро Харо.

Мы все работаем на результат и не имеет значения, кто поставит последнюю точку в игре - будет ли это защитник, или полузащитник, или нападающий, или вратарь отразит ключевой 11-метровый. Для нас главное, чтобы команда выиграла. Наши двери открыты для каждого игрока и каждый может получить ту информацию, которую он хочет и которой мы можем поделиться из своего опыта.

Также Александра спросили и о задачах сборной Украины на Лигу наций.

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