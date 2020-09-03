Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шовковский: В Лиге наций есть несколько задач
Кто же подсказывает вратарям - он или Педро Харо?
Помощник главного тренера национальной сборной
Тренера спросили, может ли он что-то советовать голкиперам, поскольку у них есть свой непосредственный наставник - Педро Харо.
Мы все работаем на результат и не имеет значения, кто поставит последнюю точку в игре - будет ли это защитник, или полузащитник, или нападающий, или вратарь отразит ключевой 11-метровый. Для нас главное, чтобы команда выиграла. Наши двери открыты для каждого игрока и каждый может получить ту информацию, которую он хочет и которой мы можем поделиться из своего опыта.
Также Александра спросили и о задачах сборной Украины на Лигу наций.
На этом этапе и в этой Лиге Наций мы встречаемся с командами, которые прекрасно зарекомендовали себя в последнее время, которые являются грандами европейского, мирового футбола. Для нашей команды это прежде всего ответственность, а еще это спарринги накануне отборочных матчей на чемпионат мира.
В связи с этой пандемией, которая поставила всех в сложное положение, нужно хорошо подготовиться к Евро-2020. Поэтому мы рассматриваем несколько моментов относительно этого турнира. Один из главных - проверить возможности на фоне грандов европейского и мирового футбола. Поэтому наша игра со Швейцарией не будет носить товарищеский характер, но есть и задачи смотреть в будущее.