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Шевченко прокомментировал проблемы сборной Украины с переходом в атаку

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

И отметил особенность построения атаки "Нати"

Шевченко прокомментировал проблемы сборной Украины с переходом в атаку
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после победного матча со Швейцарией (2:1) в Лиге наций.

- Еще раз благодарю Львову за теплый прием, - начал общение с прессой Андрей Шевченко. - К сожалению, сегодня на стадионе было мало людей - только те, кто должен здесь находиться по протоколу.

Швейцария - прекрасно подготовленная команда, чувствуется работа тренера. Это очень сбалансированный коллектив, и сегодня был замечательный тест для нас.

- Как вы можете прокомментировать тот факт, что в сборной Украины возникали проблемы с переходом в атаку за счет передач?

- Соперник не давал нам этого делать, активно прессинговал нас. Это очень сильная команда, швейцарцы действовали смело, широко располагались. Во втором тайме мы играли уже лучше, был хороший футбол в исполнении двух команд.

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- Как вы оцениваете итоговый результат матча?

- Сегодня была открытая игра, в которой обе команды играли и позволяли играть сопернику. В такой игре, если ты создаешь моменты, должен забивать. Мы создали свои моменты и использовали их.

- Что вы можете сказать по претензиям Владимира Петковича к арбитражу и отсутствии VAR?

- Игра была очень чистой, арбитр предъявил футболистам мало карточек, и VAR фактически был нужен. Хотя было много физического контакта, но игроки уважали друг друга.

- Швейцария действовала по схеме 3-4-3 в атаке. В чем особенность такой схемы для нашей обороны?

- Эта сборная всегда действует так. По системе игры Швейцария - очень неудобный для нас соперник. Но мы выполнили план на матч, противостояли оппонентам отлично.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария Лига Наций
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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nabo34
04.09.2020 в 10:22
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
ShtanGa (Славське)
04.09.2020 в 08:24
Найгірші Конопл та Пятів
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+2
0
avatar
Lvivevhen (Lviv)
04.09.2020 в 07:41
Хорошо, что поставили Коноплянку в таком матче, теперь не будет сомнений "ставить/не ставить". Центр поля под давлением не выдержал, не хватало технаря (Марлоса например, но физика у него - на пол тайма). Тымчик - норм в атаке, позиционно ошибался в обороне, иногда грубо (штучный оффсайд во втором тайме). Пятов - выбивание низом - нужно ломать ноги за такое! В общем: сыро, но интересно)
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+4
0
Bush_Dima (Чернігів)
04.09.2020 в 08:04
По Коноплянці всім уже давно все ясно і так... крім Шеви. Я сподівався, що його викликають як лідера роздягальні чи, на крайній випадок, на заміну на останні пару хвилин, а він його в основу! А наскільки ж краще заграли коли його замінили.
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+3
0
Червяк (Донецкая)
04.09.2020 в 09:56
Шевченко пытался поставить вместо Коноплянки и Безуса и Петряка, но они еще хуже. Ну нет у нас еще одного правоного вингера
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Bush_Dima (Чернігів)
04.09.2020 в 10:01
Петряк або Кузик набагато краще зіграли б. Навіть нападник Яремчук там набагато краще виглядав.
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