Шевченко прокомментировал проблемы сборной Украины с переходом в атаку

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после победного матча со Швейцарией (2:1) в Лиге наций.

- Еще раз благодарю Львову за теплый прием, - начал общение с прессой Андрей Шевченко. - К сожалению, сегодня на стадионе было мало людей - только те, кто должен здесь находиться по протоколу.

Швейцария - прекрасно подготовленная команда, чувствуется работа тренера. Это очень сбалансированный коллектив, и сегодня был замечательный тест для нас.

- Как вы можете прокомментировать тот факт, что в сборной Украины возникали проблемы с переходом в атаку за счет передач?

- Соперник не давал нам этого делать, активно прессинговал нас. Это очень сильная команда, швейцарцы действовали смело, широко располагались. Во втором тайме мы играли уже лучше, был хороший футбол в исполнении двух команд.

- Как вы оцениваете итоговый результат матча?

- Сегодня была открытая игра, в которой обе команды играли и позволяли играть сопернику. В такой игре, если ты создаешь моменты, должен забивать. Мы создали свои моменты и использовали их.

- Что вы можете сказать по претензиям Владимира Петковича к арбитражу и отсутствии VAR?

- Игра была очень чистой, арбитр предъявил футболистам мало карточек, и VAR фактически был нужен. Хотя было много физического контакта, но игроки уважали друг друга.

- Швейцария действовала по схеме 3-4-3 в атаке. В чем особенность такой схемы для нашей обороны?

- Эта сборная всегда действует так. По системе игры Швейцария - очень неудобный для нас соперник. Но мы выполнили план на матч, противостояли оппонентам отлично.