“Заслуженное поражение самому слабому сопернику в группе”. Обзор швейцарских СМИ после матча с Украиной

Украина дебютировала в элитном дивизионе Лиги наций победой над Швейцарией. Для обеих сборных важно было сделать удачный задел в первом туре, учитывая, что впереди их ждут по два матча с тяжеловесами группы, Испанией и Германией.

Швейцария начала матч активно, демонстрируя агрессивный прессинг на половине поля украинцев. Однако, играя во владении, команда Петковича не часто создавала моменты у ворот Пятова. Швейцарская пресса, анализируя матч с Украиной, прежде всего критикует свою команду за отсутствие целостности в игре и безыдейность в атаке.

“Используя активный прессинг в первом тайме Швейцария выглядела яркой, смелой, увлекательной. Иногда даже доминирующей, – пишет глава спортотдела Blick Феликс Бингессер. – Однако высокий ритм сохранить не удалось. Прекрасный гол Сеферовича скрыл факт того, что Швейцарии не удавалось создавать голевые моменты. С течением игры Швейцария играла все хуже”.

“В итоге – поражение 1:2 номинально самому слабому сопернику в группе. Лига нация началась для Швейцарии с фальстарта. Дальше будет только сложнее”.

“Украина – соперник, которого не нужно недооценивать, – пишет Basler Zeitung. – Она проиграла только один раз в последних 21 матчах, обошла в своей группе Португалию и Сербию, а ее команда U-20 выиграла Чемпионат мира. Петкович начал матч против Украины агрессивно, иногда соперника на его половине поля преследовали шесть или семь игроков сборной Швейцарии. Это было амбициозно, современно и сделано по образцу команд, вроде “Баварии”. Местами у Швейцарии получался прессинг, но в других эпизодах ощущалась нехватка класса и точности в исполнении. Кроме того, Швейцарии не хватало ритма, и после 1:2 команда Петковича не смогла создать ни одного опасного момента. Поражение Украине не удивляет”.

Aargauer Zeitung также указывает на то, что Украина самый слабый участник группы, и поражение во Львове бьет по шансам Швейцарии остаться в Лиге “А”.

“Швейцария выдала многообещающее начало, но удар Малиновского в штангу на десятой минуте стал предвестником катастрофы – через четыре минуты Швейцария пропустила гол после образцовой контратаки с участием Тымчика и Ярмоленко. Швейцарцы были некоторое время шокированы, но продолжали играть в рискованный футбол. Однако острых моментов создавать не удавалось, и почти 70% владения не помогали. Для того, чтобы сравнять счет понадобилось индивидуальное действие Сеферовича”.

“Во втором тайме игра Швейцарии развалилась и украинцы воспользовались этим. В этот раз команда Петковича не смогла восстановиться после гола”.

“Швейцарцы знали, что им не будет просто против Украины. Их стартовый состав в среднем на два года младше, и иногда ощущалось, что у них есть сыгранность шести игроков из “Шахтера”.

Наиболее комплементарным по отношению к украинской сборной было франкоязычное издание Le Nouvelliste.

“Украина – новичок элитного дивизиона Лиги наций, но у нее есть все, чтобы считаться опасным соперником. Игра имела равный характер, но украинцев есть такие утонченные игроки, как Александр Зинченко, чей удар на 68-й минуте решил исход встречи. Игрок “Манчестер Сити” является одним из воплощением этой привлекательной команды, которая воспользовалась ошибками сборной Швейцарии.

За исключением удара в штангу Варгаса и гола Сеферовича, у гостей практически не было моментов. Это очень разочаровывает, принимая во внимание амбициозное начало матча”.

“Команда Андрея Шевченко заслужила победу, она сыграла так эффективно в реализации своих моментов, как в свое время эффективен был главный тренер в качестве нападающего”.

Репортер Corriere del Ticino Марсело Пелидзари увидел то, что и его коллеги из немецко- и франкоязычных изданий. “Швейцарцы начали матч очень хорошо, демонстрируя выдержку, смелость и качество”. Однако их энтузиазм поубавился после удара Малиновского в штангу, “классической прелюдией к голу”, который случился на 14-й минуте. “Ярмоленко вывел Украину вперед, изобразив немного волшебства”.

Дальше Швейцария играла отрезками, особенно удачными были конец первого тайма и начало второго из-за чего “Андрей Шевченко гневался на итальянском языке, общаясь со своими помощниками”. Но футбол проявил свою странную натуру – в ответ на лучший момент Швейцарии (удар Варгаса в штангу) последовал “гол-жемчужина” Александра Зинченко. Замены Петковича не сработали и Украина довела матч до победы.