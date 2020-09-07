Национальная сборная Украины
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Пятов и Сидорчук - лучшие из состава сборной Украины в матче с Испанией
Аналитики и статистики WhoScored выставили оценки футболистам за матч 2 тура Лиги Наций УЕФА Испания - Украина.
Героем стал Ансуи Фати с оценкой 8.9.
Среди украинцев лучший Сергей Сидорчук (6.4), который вышел на замену во втором тайме, а из стартового состава - вратарь Андрей Пятов (6.3), который пропустил 4 гола.
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Самая низкая оценка в центрбэка Сергея Кривцова (5.4).
Общекомандная оценка "сине-желтых" - 5.91, сборной Испании - 7.33.
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Комментарии (11)
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ДВ (Одесса)
07.09.2020 в 10:14
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Spokoyno (Киев)
07.09.2020 в 10:07
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simply_the_best (Львов)
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simply_the_best (Львов)
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DynamoKiyv (Київ)
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Инспектор ( )
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DynamoKiyv (Київ)
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Shadow (Киев)
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simargl (Чернигов)
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мы за динамо (киев)
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skif1927 (Динамо)
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