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Пятов и Сидорчук - лучшие из состава сборной Украины в матче с Испанией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)
Пятов и Сидорчук - лучшие из состава сборной Украины в матче с Испанией
Новина українською

Аналитики и статистики WhoScored выставили оценки футболистам за матч 2 тура Лиги Наций УЕФА Испания - Украина.

Героем стал Ансуи Фати с оценкой 8.9.

Среди украинцев лучший Сергей Сидорчук (6.4), который вышел на замену во втором тайме, а из стартового состава - вратарь Андрей Пятов (6.3), который пропустил 4 гола.

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Самая низкая оценка в центрбэка Сергея Кривцова (5.4).

Общекомандная оценка "сине-желтых" - 5.91, сборной Испании - 7.33.

Пятов и Сидорчук - лучшие из состава сборной Украины в матче с Испанией - изображение 1
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В статье: Сергей Кривцов Андрей Пятов Украина Испания Сергей Сидорчук Ансу Фати WhoScored
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(2 голосов)
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Комментарии (11)
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ДВ (Одесса)
07.09.2020 в 10:14
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0
0
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Spokoyno (Киев)
07.09.2020 в 10:07
Ну це справжні експерти рахують. А по П'ятову то "кращий серед гірших"... Як я зрозумів, там одразу 6 балів дають, а потім додають чи віднімають в залежності від дій гравця. Так як господарі нас "задавили" у центрі захисту то і на ніякі плюси нема чого було розраховувати! Андрій П... все ж таки двічі виручав... правда з 6. Яремчук забий у кінці зустрічі може і став кращим. Виглядало постав більш досвідченого Сідорчука в центрі та випусти на перший тайм когось замість втомленого Ярмоленко і могли менше пропустити.
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+1
0
simply_the_best (Львов)
07.09.2020 в 09:42
Это по версии Ляпова?
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+2
-1
simply_the_best (Львов)
07.09.2020 в 09:42
Это по версии Ляпова?
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+1
-1
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DynamoKiyv (Київ)
07.09.2020 в 09:22
А где тот экспэрд, который говорил что Сидорчук "дно"? Помоему wolf_enstein (Кот Тангенс) лошара. И Сидор один лучших, а на поле провел то всего лишь 27 минут.
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+1
0
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Инспектор ( )
07.09.2020 в 10:25
Это его счастье, что всего 27 минут
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0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
07.09.2020 в 10:31
Твое счастье - интернет в норе
0
0
Shadow (Киев)
07.09.2020 в 08:59
по сути Кривцов привез два первых гола. Дальше уже можно было не играть.
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+3
0
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simargl (Чернигов)
07.09.2020 в 08:45
Смешно ))) там еще и лучшие были !!!
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+5
-3
мы за динамо (киев)
07.09.2020 в 08:42
я теж люблю пожартувати.
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+3
-3
skif1927 (Динамо)
07.09.2020 в 08:32
По сидорчуку згідний, ляпова пристрелити, щоб не мучався...
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+7
-4


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