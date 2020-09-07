Пятов и Сидорчук - лучшие из состава сборной Украины в матче с Испанией

Ну це справжні експерти рахують. А по П'ятову то "кращий серед гірших"... Як я зрозумів, там одразу 6 балів дають, а потім додають чи віднімають в залежності від дій гравця. Так як господарі нас "задавили" у центрі захисту то і на ніякі плюси нема чого було розраховувати! Андрій П... все ж таки двічі виручав... правда з 6. Яремчук забий у кінці зустрічі може і став кращим. Виглядало постав більш досвідченого Сідорчука в центрі та випусти на перший тайм когось замість втомленого Ярмоленко і могли менше пропустити.