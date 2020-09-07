(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Пятов

Яркий пример, когда статистика ничего не отображает. Точнее, когда статистика может ввести в заблуждение. Если не смотреть матч, а опираться только на статистические показатели после игры, то Андрей Пятов действительно будет одним из лучших игроков сборной Украины в провальном поединке с испанцами. Его оценка – 6,3. Он – лидер по показателю владения мячом и касаний к мячу на поле, среди лидеров – по показателю количества выполненных передач в своей команде. Однако все это иллюзия, которая обусловлена ​​попыткой сборной Украины выходить со своей половины поля благодаря коротким передачам. Андрей Пятов, по замыслу тренерского штаба, должен был стать ключевым звеном в попытках поразить испанцев их же оружием.

С 45-и передач, выполненных Пятовым, сорок он совершил в штрафной площади. Но только 26 из них были точными. Возникает резонный вопрос: Андрей вовсе не был подготовлен к планам тренерского штаба относительно начала развития атак сборной Украины, или для гостей мадридского стадиона стал сюрпризом прессинг, активно применяемый соперником в первом тайме? Под прессингом испанцев ничего не получалось ни у кого из украинцев. Ошибался не только Пятов, ошибались и Кривцов, и Тымчик, и Михайличенко, и Харатин, и Зинченко. Марлоса и Ярмоленко так вообще не было на поле. Что-то похожее на комбинационную игру у украинцев получалось только тогда, когда паузу на "перевести дыхание" брали испанцы.

Довольно нетипичная ситуация, когда голкипера команды приходится критиковать за то, что он плохо играл в пас. Однако Пятов ошибался и при выполнении своих непосредственных обязанностей – то есть, при защите ворот. Второй пропущенный гол – это слабая игра Сергея Кривцова против Серхио Рамоса, но это также непонятные действия Пятова, который застыл в полу-позиции. Можно не среагировать на тот или иной удар, но можно ли голкиперу, который прошел воду, огонь и медные трубы, допускать такие ошибки при выборе позиции?

После Швейцарии больше всего в составе сборной Украины критиковали Коноплянку и Пятова. Против испанцев, в итоге, Евгений не играл и был далек от основного состава. Андрей же остается номером один в сборной. Он до сих пор сильный ментально, он до сих пор умеет быстро приходить в себя после ошибок, но достаточно ли этого для голкипера? За последний месяц Андрей Пятов пропустил четырнадцать голов и далеко не все из них – из разряда не берущихся (вспоминаем, кроме вчерашнего удара Рамоса, гол Жерсона Родригеса в Суперкубке, вспоминаем первый пропущенный от "Интера", который произошел как раз после неточной короткой передачи Пятова). Он еще основной в "Шахтере", но Анатолий Трубин уже выглядывает из-за спины. А вот в сборной Андрей Лунин шансов практически не получает.

Неужели Андрей Шевченко рассчитывает именно с Андреем Пятовым выступать на Евро-2020?

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