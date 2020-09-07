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(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Пятов

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Не много ли ошибок в важных матчах? Против Интера, Динамо, теперь против Испании...

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Пятов
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Яркий пример, когда статистика ничего не отображает. Точнее, когда статистика может ввести в заблуждение. Если не смотреть матч, а опираться только на статистические показатели после игры, то Андрей Пятов действительно будет одним из лучших игроков сборной Украины в провальном поединке с испанцами. Его оценка – 6,3. Он – лидер по показателю владения мячом и касаний к мячу на поле, среди лидеров – по показателю количества выполненных передач в своей команде. Однако все это иллюзия, которая обусловлена ​​попыткой сборной Украины выходить со своей половины поля благодаря коротким передачам. Андрей Пятов, по замыслу тренерского штаба, должен был стать ключевым звеном в попытках поразить испанцев их же оружием.

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Пятов - изображение 1

С 45-и передач, выполненных Пятовым, сорок он совершил в штрафной площади. Но только 26 из них были точными. Возникает резонный вопрос: Андрей вовсе не был подготовлен к планам тренерского штаба относительно начала развития атак сборной Украины, или для гостей мадридского стадиона стал сюрпризом прессинг, активно применяемый соперником в первом тайме? Под прессингом испанцев ничего не получалось ни у кого из украинцев. Ошибался не только Пятов, ошибались и Кривцов, и Тымчик, и Михайличенко, и Харатин, и Зинченко. Марлоса и Ярмоленко так вообще не было на поле. Что-то похожее на комбинационную игру у украинцев получалось только тогда, когда паузу на "перевести дыхание" брали испанцы.

Довольно нетипичная ситуация, когда голкипера команды приходится критиковать за то, что он плохо играл в пас. Однако Пятов ошибался и при выполнении своих непосредственных обязанностей – то есть, при защите ворот. Второй пропущенный гол – это слабая игра Сергея Кривцова против Серхио Рамоса, но это также непонятные действия Пятова, который застыл в полу-позиции. Можно не среагировать на тот или иной удар, но можно ли голкиперу, который прошел воду, огонь и медные трубы, допускать такие ошибки при выборе позиции?

После Швейцарии больше всего в составе сборной Украины критиковали Коноплянку и Пятова. Против испанцев, в итоге, Евгений не играл и был далек от основного состава. Андрей же остается номером один в сборной. Он до сих пор сильный ментально, он до сих пор умеет быстро приходить в себя после ошибок, но достаточно ли этого для голкипера? За последний месяц Андрей Пятов пропустил четырнадцать голов и далеко не все из них – из разряда не берущихся (вспоминаем, кроме вчерашнего удара Рамоса, гол Жерсона Родригеса в Суперкубке, вспоминаем первый пропущенный от "Интера", который произошел как раз после неточной короткой передачи Пятова). Он еще основной в "Шахтере", но Анатолий Трубин уже выглядывает из-за спины. А вот в сборной Андрей Лунин шансов практически не получает.

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Пятов - изображение 2

Неужели Андрей Шевченко рассчитывает именно с Андреем Пятовым выступать на Евро-2020?

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В статье: Андрей Пятов герой футбольного дня
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Комментарии (10)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.09.2020 в 10:45
Лунин хорош на ленточке, м.б и пенальти отбил бы, он в этом хорош, и за уши ему б не закинули, и меньше бы назад пасы отдавали, зная, что там не Пятов, и игра бы была чуть дальше от ворот....
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Инспектор ( )
07.09.2020 в 10:40
Не буду говорить за Лунина, но Трубин даже не дно. Днище
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.09.2020 в 10:43
В ДК что Бущан, что Бойко тоже не ахти, Пятов стал Ляповым, Лунина бояться подпускать, Панькив хорош при пенальти, да и 35 ему. Кого ставить? Сарнавский м.б.?
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
07.09.2020 в 10:38
.... то здесь написано верно, пора...уже давно пора выводить Лунина...
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+2
0
rootf1 (Одесса)
07.09.2020 в 10:38
А по Пятову - я верю, что он не сказал еще последнего слова.Ну верю и всё.Да налажала вся команда и Шева.Менталитет у нас такой - найдем козла отп. и свалим на него.Я знаю, что большая часть футболистов, включая Пятова, делали все что могли на тот момент но.... Почему часто играли через вратаря?Небыло центра, небыло флангов.Так куда было играть в аут?
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0
-1
rootf1 (Одесса)
07.09.2020 в 10:25
неужели такие долб...бы еще существуют? я не про Пятова, а про skif0000. друг иди пролечись, дальше будет только хуже. сразу после уроков в больницу
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+3
0
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ascent (Луксор)
07.09.2020 в 10:27
Мне кажется, что это клон уже существующего "человека", просто ник другой...
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+2
0
vadooo (Слатино)
07.09.2020 в 10:23
Статейку заказал папа Лунина ?
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+1
-3
Bogdan Mackiewicz (Świdnica)
07.09.2020 в 10:19
Валідольний, пора міняти на Луніна
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+2
-1
skif1927 (Динамо)
07.09.2020 в 10:10
Потрібно відловити в Києві і відрізати паскуті руку, тупим ножем. Чому тупим? Щоб помучалась гнида, як мучить вболівальників. Хоча, так як воно грає, можна й однорукому...
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