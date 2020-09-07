Сергей Швец: Мы можем тасовать фамилии в сборной, но качество игры при этом упадёт

Главный редактор портала UA-Футбол Сергей Швец высказал свое мнение, почему сборная Украины разгромно проиграла Испании (0:4) в Лиге наций.

"Я не согласен с утверждением, что год назад мы играли против слабых Португалии и Сербии. Просто не в форме сейчас наша команда. Не в тех кондициях, какие были в тех матчах.

В данном контексте можно вспомнить матчи плей-офф отбора 2014-го года, когда мы выдали первый матч, выиграли 2:0 на морально-волевых, все 90 минут зарывались в землю, не дали ничего сделать французам. А через 3 дня вышел тот же самый состав, выжатый как лимон, а Франция поменяла чуть ли не 90% состава, и они на свежих ногах просто разорвали нашу команду.

По большому счету сейчас ситуация та же. Три дня назад против Германии Испания играла одним составом, а на Украину вышли новые игроки, равнозначные, и качество игры от этого не потерялось.

Мог ли сделать так Шевченко? Теоретически да. Выпустить, Караваева, Соболя, Пластуна. Мы можем тасовать фамилии, но я уверен, что качество игры при этом упадёт. Потому что есть уже костяк, который держит планку. Тем более что какой тренер будет экспериментировать с составом, рисковать в матче с Испанией, чтобы получить разгром.

Собственно, получился конфуз даже с основой, но тут что-то пошло не так в смысле подготовки. Или тренерский штаб перегрузил команду на сборе, и она вышла несвежей, или наоборот недогруз, и ребята где-то непрофессионально отнеслись к работе", - сказал Швец.