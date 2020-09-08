Белик: Не думаю, что Нидерланды на Евро доставят нам так уж много проблем

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик высказал свое мнение относительно матчей национальной команды в Лиге наций против Швейцарии (2:1) и Испании (0:4).

"Наша национальная сборная показала неплохой футбол со Швейцарией. Да, были определенные нюансы и проблемы. Но это и нормально. Ведь Андрей Шевченко не мог собрать игроков около 10 месяцев.

Конечно, результат матча в столице Испании не такой, на какой мы все надеялись. Как мы видим, нам есть куда расти. Как мне кажется, в игре против испанцев мы увидели нашу главную проблему – как нам выходить из-под прессинга соперника. Мы не так хороши в этом компоненте.

Надо признать, что сборная Испании – выше уровнем, чем наша сборная. После пропущенного гола нужно было сразу перестроиться. Далеко не все получалось у нас.

В воскресенье структура нашей командой игры сломалась. Но сегодня я далек от того, чтобы сильно критиковать нашу национальную сборную. Сейчас мы проведем в группе А по две игры с немцами, испанцами и швейцарцами.

А, к примеру, в группе В соперники другого уровня – венгры, словаки, чехи. Ну, обыграли бы мы условных венгров и так далее и витали в облаках перед чемпионатом Европы.

Андрей Николаевич после матча, в интервью, сказал, на мой взгляд, правильные слова. Ребята не полностью восстановились, да и вторые матчи, всегда тяжелее даются.

Полагаю для нас благо, что в Лиге наций мы играем против топовых сборных. Я и Швейцарию к ним отношу. Сейчас мы среди лучших. Не думаю, что Нидерланды доставят нам так уж много проблем. Не говоря уже о других соперниках на Евро. У нас есть еще время до июня 2021 года.

Стратегически, для нашей сборной, крайне важно финишировать в нашей группе на 2-м или 3-м месте. Нужно все время играть против топовых соперников. Тогда и мастерство украинских сборников будет на порядок выше", – сказал Белик.