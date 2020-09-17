Хачериди: Сейчас Сидорчук на голову сильнее Степаненко и Харатина

Украинский защитник брестского "Динамо" и экс-игрок сборной Украины Евгений Хачериди поделился мнением о нынешней команде Андрея Шевченко.

- Почему Шевченко перестал вызывать вас в сборную?

– Давайте объективно говорить. Ну кто смотрит чемпионат Беларуси?

Во-вторых, Шевченко сделал ставку в защите на игроков "Шахтера". Есть там свои нюансы, как мне кажется. Наверное, каждый понимает, почему так происходит. Вот чем Сидорчук хуже Харатина или Степаненко? Он сейчас на голову сильнее их обоих. Факт.

- Но сборная Шевченко дает результат, согласитесь?

– Можно сказать и так.