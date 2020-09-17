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Хачериди: Сейчас Сидорчук на голову сильнее Степаненко и Харатина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Евгений порассуждал о нынешней сборной Украины

Хачериди: Сейчас Сидорчук на голову сильнее Степаненко и Харатина
Новина українською

Украинский защитник брестского "Динамо" и экс-игрок сборной Украины Евгений Хачериди поделился мнением о нынешней команде Андрея Шевченко.

- Почему Шевченко перестал вызывать вас в сборную?

– Давайте объективно говорить. Ну кто смотрит чемпионат Беларуси?

Во-вторых, Шевченко сделал ставку в защите на игроков "Шахтера". Есть там свои нюансы, как мне кажется. Наверное, каждый понимает, почему так происходит. Вот чем Сидорчук хуже Харатина или Степаненко? Он сейчас на голову сильнее их обоих. Факт.

- Но сборная Шевченко дает результат, согласитесь?

– Можно сказать и так.

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В статье: Тарас Степаненко Евгений Хачериди Украина Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Динамо (Брест)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
17.09.2020 в 22:09
Думаю Сидорчук минимум на три головы выше
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.09.2020 в 22:24
))))))))))
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
17.09.2020 в 21:58
Степа это позвоночник этой сборной нет его и мясо разваливается
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+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
17.09.2020 в 21:53
Готовый эксперт. Жаль только нет передачи с вакансией )))
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+2
-2
Володимирович (Кременчуг)
17.09.2020 в 22:03
Тонкий, тонкий гумор))) Нажаль не всі уболівальники ДК зрозуміють)))
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+2
0


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