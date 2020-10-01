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Шевченко довызвал на сбор национальной команды 18-летнего защитника Динамо

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Это дебютный вызов для защитника Динамо

Шевченко довызвал на сбор национальной команды 18-летнего защитника Динамо
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал на сбор национальной команды защитника "Динамо" Илью Забарного.

Для 18-летнего защитника это дебютный вызов в главную сборную страны.

Добавим, что 7 октября в Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции. 10-го числа наша команда в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций-2020/2021 на киевском НСК "Олимпийский" примет Германию, а 13-го числа в четвертом туре Лиги наций там же сыграет с Испанией.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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nabo53
01.10.2020 в 19:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Глюк Львів (Лемберг)
01.10.2020 в 19:46
От не люблю я такої муйні.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.10.2020 в 18:57
Смешно. Сначало Сироту, потом Забарвного. А Филиппов иди опыта набирайся... эх.. как надоела политика влияния Шахтера и Динамо..
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+1
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
01.10.2020 в 18:50
Кернозенка ще треба довикликати. Не зраджуймо традицій!
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0
-1


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