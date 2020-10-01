Национальная сборная Украины
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Шевченко довызвал на сбор национальной команды 18-летнего защитника Динамо
Это дебютный вызов для защитника Динамо
Главный тренер
Для 18-летнего защитника это дебютный вызов в главную сборную страны.
Добавим, что 7 октября в Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции. 10-го числа наша команда в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций-2020/2021 на киевском НСК "Олимпийский" примет Германию, а 13-го числа в четвертом туре Лиги наций там же сыграет с Испанией.
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Источник:УАФ
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Комментарии (3)
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nabo53
01.10.2020 в 19:57
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Глюк Львів (Лемберг)
01.10.2020 в 19:46
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Dimka26 (Чернигов)
01.10.2020 в 18:57
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Очманілий Заєць (Odessa)
01.10.2020 в 18:50
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-1
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