Из Динамо и Александрии. Андрей Шевченко довызвал игроков на замену Степаненко и Пятову

Обязательная проверка игроков национальной команды перед началом сбора, проведена сегодня, к сожалению, выявила наличие заболевания COVID-19 у двух сборников из донецкого "Шахтера" – Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Также положительный результат ПЦР-теста – у двух работников клуба.

Минус игроки Шахтера. С кем осталась сборная Украины на матчи против Франции, Германии и Испании

В связи с этим "Шахтер" полным составом идет на самоизоляцию. Это значит, что и другие вызванные в состав сине-желтых исполнители донецкого клуба не смогут помочь национальной команде – как минимум в товарищеском матче с Францией. Следующие тестирования дадут понимание, будут ли "горняки" в состоянии присоединиться к лагерю сборной перед матчами Лиги наций УЕФА против Германии и Испании.

Взирая на резкое уменьшение числа игроков, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение срочно довызвать голкипера "Александрии" Юрия Панькива и полузащитника киевского "Динамо" Владимира Шепелева. Для обоих футболистов это не первое приглашение в ряды главной команды страны.

Вылет сборной в Париж назначено на 11.00 понедельника. В столице Франции до исполнителей с УПЛ должны присоединиться сборники, которые выступают в иностранных чемпионатах.