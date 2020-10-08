Гол Гризманна, который поставил точку в матче Франция - Украины

Сборная Украина провела товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.

Последний седьмой гол в ворота Бущана забил Антуан Гризманн. С негативной стороны отметились Забарный и Шепелев.

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