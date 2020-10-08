Национальная сборная Украины
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Гол Гризманна, который поставил точку в матче Франция - Украины
Семь пропущенных
Сборная Украина провела товарищеский матч. В соперниках действующие чемпионы мира - сборная Франции.
Последний седьмой гол в ворота Бущана забил Антуан Гризманн. С негативной стороны отметились Забарный и Шепелев.
Отметим, что все голы и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.
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