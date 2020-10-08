Левченко: В меня нет претензий к футболистам сборной Украины, которые играли против Франции

Штоты несёшь???вСЁ ХОРОШО,как в фильме"17 мгновений!"Шеву исбоную-разогнать,и поменять формат чемпионата Украины!Сурков гнать с Динамо и не брать иностранцев,а давать играть СВОИМ!!!Будет и сборная!Шева пусть наберётся опыта в ЧУ,возьмёт отсталую команду и доведёт её до ума!!!А так...сборную...за какие заслуги...за бывшие??Вы чё белены объелись или каши???Шева едь к своей жене и детям!!Ты этот путь САМ ВЫБРАЛ!!!