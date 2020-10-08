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Левченко: В меня нет претензий к футболистам сборной Украины, которые играли против Франции

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Потому что это была молодежь

Левченко: В меня нет претензий к футболистам сборной Украины, которые играли против Франции
Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался о крупнейшем в истории поражении 1:7 - его команда Шевченко получила от Франции в товарищеском матче.

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В целом у меня нет претензий к футболистам, которые играли против Франции. Да, 1:7. Да, был мандраж, ошибки и разница в классе.

Но плюс - пытались играть, молодежь получила колоссальный опыт. Надеюсь, тренерский штаб сделает акцент на положительных моментах.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Франция Товарищеский матч Евгений Левченко
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Комментарии (3)
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Maldini (Киев)
08.10.2020 в 10:33
Штоты несёшь???вСЁ ХОРОШО,как в фильме"17 мгновений!"Шеву исбоную-разогнать,и поменять формат чемпионата Украины!Сурков гнать с Динамо и не брать иностранцев,а давать играть СВОИМ!!!Будет и сборная!Шева пусть наберётся опыта в ЧУ,возьмёт отсталую команду и доведёт её до ума!!!А так...сборную...за какие заслуги...за бывшие??Вы чё белены объелись или каши???Шева едь к своей жене и детям!!Ты этот путь САМ ВЫБРАЛ!!!
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Инспектор ( )
08.10.2020 в 08:19
Если в, то в мене. Поправьте заголовок
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can (Торонто, Львов)
08.10.2020 в 09:19
Та и вы из "поправте" мягкий знак заберите.
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