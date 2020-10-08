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Левченко: В меня нет претензий к футболистам сборной Украины, которые играли против Франции
Потому что это была молодежь
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался о крупнейшем в истории поражении 1:7 - его команда Шевченко получила от Франции в товарищеском матче.
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В целом у меня нет претензий к футболистам, которые играли против Франции. Да, 1:7. Да, был мандраж, ошибки и разница в классе.
Но плюс - пытались играть, молодежь получила колоссальный опыт. Надеюсь, тренерский штаб сделает акцент на положительных моментах.
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Источник:Твіттер Євгена Левченка
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Комментарии (3)
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Maldini (Киев)
08.10.2020 в 10:33
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Инспектор ( )
08.10.2020 в 08:19
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can (Торонто, Львов)
08.10.2020 в 09:19
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