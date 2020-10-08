Цыганков впервые получил капитанскую повязку в сборной Украины

Вингер "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков в товарищеском поединке с Францией (1:7) впервые получил капитанскую повязку "сине-желтых".

Виктор вышел на замену в начале второго тайма вместо Руслана Малиновского и на 53 минуте забил единственный гол сине-желтых в матче.

А на 62 минуте с поля ушел капитан Андрей Ярмоленко - и отдал повязку Цыганкову.

Для 22-летнего Виктора это был 22-й матч за сборную Украины, дебютировал он в 2016 году.