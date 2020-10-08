Национальная сборная Украины
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Цыганков впервые получил капитанскую повязку в сборной Украины
Пусть и при разгроме
Вингер "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков в товарищеском поединке с Францией (1:7) впервые получил капитанскую повязку "сине-желтых".
Виктор вышел на замену в начале второго тайма вместо Руслана Малиновского и на 53 минуте забил единственный гол сине-желтых в матче.
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А на 62 минуте с поля ушел капитан Андрей Ярмоленко - и отдал повязку Цыганкову.
Для 22-летнего Виктора это был 22-й матч за сборную Украины, дебютировал он в 2016 году.
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
08.10.2020 в 10:11
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