Сергей Нагорняк: В 1997-м утюжили немцев в Киеве с первой минуты

В отборочном цикле ЧМ-1998 сборной Украины дважды пришлось встречаться с немцами. В первом поединке, который проходил в апреле 1997-го на бременском "Везерштадионе", возглавляемая Йожефом Сабо наша национальная команда уступила 0:2. Во втором же матче с Германией, сыгранном в начале июня того же года, была зафиксирована ничья, 0:0.

ФУТБОЛЬНАЯ МАРКА ГЕРМАНИИ

- Вы были среди тех, кто оказался в списке вызванных в главную команду страны накануне обеих встреч с подопечными Берти Фогтса. Сборную Германии в ту пору побаивались?

- А как вы думаете! Немцы в 1996 году выиграли чемпионат Европы, и в ту пору у них была сильная команда. Если говорить о первом поединке в Бремене, то в нем все решило индивидуальное мастерство хозяев. В составе сборной Германии очень ярко сыграл Марио Баслер. Немцы нас победили со счетом 2:0 по игре. В первом тайме соперник играл с тремя нападающими – Бобичем, Бирхоффом и Клинсманном, и нам было легче. Но когда травмированного Бобича заменил занявший место в середине поля Новотны из "Байера", стало немного сложнее. После перерыва счет открыл Бирхофф, а затем его удвоил Баслер.

А вот в Киеве все было по-другому: в том матче мы дали бой немцам, абсолютно ни в чем им не уступая. Могли даже выиграть, ведь у нас были моменты. Но увы, немного не повезло. Особенно в конце игры, когда я мог забить. Стоял на подборе, мяч после углового отскочил ко мне, и я пробил над перекладиной. Хотя справедливости ради стоит сказать, что если в первом тайме домашнего поединка мы переигрывали немцев, то во втором они вышли с большим запасом прочности, чем у нас. Соперник в том отрезке нас немного прижал и пришлось тяжеловато. Но потом наша команда немного выровняла игру, и счет 0:0 не совсем соответствовал развитию событий. Мы больше заслуживали победы, чем Германия. Вообще с этой командой нам было играть интересно: как в Бремене, так и в Киеве. Но вместе с тем и тяжело. Сборная Германии – это высокая футбольная марка.

- В составе немецкой сборной всегда играли известные мастера. На кого обращал особое внимание Йожеф Сабо в ее игровых построениях?

После победы на континентальном первенстве на виду была как раз упомянутая мною выше тройка Бобич – Бирхофф – Клинсманн. Они тогда очень много забивали, между ними была конкуренция. Правда, не всегда эти футболисты играли втроем – бывало, что тактические схемы менялись и действовали в два нападающих. А вот с нами немецкая сборная вышла играть в три. Точно помню: пока все они были на поле, у них ничего не получалось. В этой связи вспоминаются слова Валерия Лобановского, который тогда был в штабе сборной. В перерыве бременского матча он сказал в раздевалке: "Жаль, что травмировался Бобич. Немцы играют в три нападающих, и это очень хорошо для команды-соперницы". А после игры, когда мы сидели расстроенные, Валерий Васильевич зашел в раздевалку и произнес: "Ребята, повыше головы. Наверное, нам еще рановато обыгрывать сборную Германии – чемпиона Европы на его поле". Как только он произнес эти слова, у каждого из нас было такое ощущение, будто в один миг удалось избавиться от тяжелых кандалов. Это сняло психологический груз, после чего ты мог сразу готовиться к следующему матчу.

ПОД ПРИСМОТРОМ ЛОБАНОВСКОГО

- В ту пору в штабе сборной Сабо и Лобановский работали вместе. Как распределялись их функции?

- Весь тренировочный процесс был на Сабо. Лобановский же всегда присутствовал на тренировках, на предматчевых установках. В частности, так было и перед обеими встречами с немцами. Йожеф Йожефович любил давать установки на игру минут по двадцать или чуть больше. Мне очень запомнилась ситуация перед выездным поединком 1999-го с Францией, в котором мы сыграли вничью, 0:0. Сабо на установке нам полчаса что-то говорил, повторяя то же самое, что и на теоретическом занятии. После чего обратился к Лобановскому: "Валерий Васильевич, у вас есть что-то добавить?". Тот сказал всего два предложения, после которых прямо на установке уже хотелось сразу одеть бутсы и выбегать на игру. В его словах был невероятный магнетизм! Все футболисты, кому приходилось играть под его руководством, вам скажут, что он разговаривал немного. Но зато эти слова действовали на подопечных магически. Работавший в ту же пору в киевском "Динамо" Валерий Васильевич при тренерстве Сабо мог подойти к любому игроку, даже не из своего клуба, и что-то подсказать. Он был в процессе, и можно сказать, присматривал за всем.

- Стартовый состав, который был назван главным тренером украинской сборной на предматчевой установке в Бремене, помните?

- В воротах был Шовковский, в обороне играли: справа - Лужный, в центре - Беженар и Головко, слева - Скрипник, на краях полузащиты – я справа, а Косовский слева, в опорной зоне Максимов и Калитвинцев, а в нападении – Шевченко и Ребров.

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ОПЫТА

- Оба мяча были пропущены во втором тайме, по истечении часа игры…

- Первый гол, забитый немцами, был очень хорош. После вбрасывания из аута Бирхофф оттер кого-то из наших центральных защитников, первым касанием мяч принял, а вторым отправил его в дальний угол. Трибуны заревели, после чего минут через десять хозяева отличились вновь. Второй гол на счету Баслера. Сыграв в "стенку" с Клинсманном, он вышел на нашего голкипера и, немного подсекнув мяч, перебросил его через него.

- В чем виделась причина поражения?

- Нам немного не хватало опыта. В то время основу сборной составляли футболисты киевского "Динамо". Если посмотреть на состав, то из других клубов было всего два-три человека. На динамовцев же, которые играли в Лиге чемпионов, выпадали большие нагрузки. Нам же, игрокам из других команд, таких матчей не хватало. Немцы же еженедельно проводили матчи Бундеслиги, в которых выкладывались на сто процентов. У нас, если помните, было так: к примеру, в матчах с участием "Днепра" или "Шахтера" против несильных команд два мяча за первых пятнадцать минут забивались – и после этого игра проходила в более спокойном русле. А когда играешь в каждом матче по девяносто минут с полной отдачей, то привыкаешь к подобным нагрузкам. В "Динамо" и в сборной при Лобановском и Сабо у нас они были очень большими. Сборников могли собрать за неделю до первого матча, а как-то было что и за десять дней. Мы тщательно готовились к спаренным играм, и это были как мини-сборы. В каком бы физическом состоянии я ни был, а приезжая в национальную команду, уже на следующий день после первой тренировки не мог встать с кровати. Но это того стоило.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА И ФУТБОЛКА БАСЛЕРА

- Вы участвовали и во втором, киевском, матче с немецкой сборной. В тренерском тандеме нашей сборной было все по-прежнему?

- К той игре мы готовились под пристальным вниманием Йожефа Йожефовича, а Валерий Васильевич при этом также присутствовал. Играли мы по схеме 5-3-2 или 3-4-3. В воротах играл Шовковский, было три центральных защитника – Ващук, Головко и Коваль. Справа в обороне действовал Лужный, а слева – Дмитрулин. Роль опорного полузащитника выполнял Гусин, а я с Максимовым были как два инсайда, в нападении – Шевченко и Ребров. Хорошо помню, что в перерыве матча, когда Сабо вносил в игру коррективы, Лобановский некоторым футболистам что-то подсказывал. По окончании игры, в которой с действующими на тот момент чемпионами Европы мы сыграли вничью, Сабо поблагодарил футболистов. Тогда у всех было приподнятое настроение. Поздравить нас в раздевалку даже зашел премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко, который также совмещал функции главы национальной Федерации футбола.

- Чего не хватило нашей команде, чтобы при солидной зрительской поддержке в Киеве добиться максимального результата?

- Мастерства и опыта. Нельзя сказать, что чего-то одного – скорее, оба фактора в комплексе. Помнится, как в первом тайме, когда мы прессинговали соперника, Марио Баслер и его партнеры выглядели немного растерянными. Немцы явно не ожидали от нас, что мы будем их "утюжить" с первой же минуты. Они были к этому не готовы. Именно поэтому в первой половине матча сборная Германии была незаметной. А вот во втором гости немного прибавили, однако нам удалось выдержать их натиск и выровнять игру. Как я уже сказал выше, у меня в конце игры был шанс забить, имели хорошие моменты также Шевченко и Ребров. Интересная игра была. Очень интересная.

- После матчей с немецкой сборной с кем-то футболками поменялись?

- В Бремене поменялся с Томасом Хелмером, защитником из "Баварии". А в Киеве – с Марио Баслером.

- Футболки эти на память о тех противостояниях с чемпионами Европы сохранили?

- Баслера – сто процентов сохранилась, а вот Хелмера кому-то презентовал. Я ведь не такой коллекционер футболок, как другие. Бывает, приходит кто-то из друзей или знакомых, и просит: "Пожалуйста, подари – я собираю!". И я отдавал. Но где-то штук десять на память все же сохранились: Дель Пьеро, Белича, того же Баслера…

НЕМЕЦКАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ

- В чем главная особенность сборной Германии любого образца?

- Прежде всего, дисциплина. Это у немцев, причем не только в футболе, кредо номер один. Помните ставшую крылатой фразу выдающегося английского футболиста Гарри Линекера, который сказал: "В футбол играют двадцать два футболиста, а выигрывают всегда немцы". За счет умения терпеть и присущего им мастерства Германия и добивается высоких результатов. После чемпионата мира 1998 года во Франции, когда у немцев случился провал (их в четвертьфинале обыграли хорваты со счетом 3:0), они сделали полную реорганизацию своего футбола. И по прошествии небольшого временного отрезка вновь стали той силой, которая была ранее.

- Как считаете, не станут ли массовые кадровые проблемы, которые обрушились на сборную Украины в последнее время, камнем преткновения в достижении положительного результата в субботнем поединке с Германией?

- Это вполне может сказаться. Я вам скажу почему. При всем уважении к украинским футболистам, по уровню мастерства у нас нет такого же количества исполнителей, как у сборной Германии. Да, у нас имеется когорта игроков, которые способны соперничать на равных со столь серьезными командами. Но увы, Зинченко травмирован, кто-то по определенным причинам сыграть не сможет, а у кого-то выявлен коронавирус. В сборной Украины есть хорошие молодые футболисты, но как показали последние игры, самыми боеспособными фигурами являются Малиновский и Зинченко. От этих двух ребят зависит очень многое в игре нашей главной команды. Даже в проигранной накануне французам встрече Малиновский в первом тайме старался создавать остроту.

Если же говорить о предстоящем поединке со сборной Германии, то его я ожидаю с определенными надеждами. Анализируя последние матчи немцев, нельзя не обратить внимания на тот факт, что они не могут выиграть. Хотя их наставник Йоахим Лев откровенно заявил, что Украину они обыграют. Еще один факт: немецкая сборная очень много пропускает. В частности, с турками она сыграла 3:3. Поэтому считаю, что национальная команда Германии на сегодняшний день не является такой силой, что тягаться с ней будет тяжело. Другое дело – испанцы, да и те же французы. Впрочем, терять бдительность в игре с немцами в любом случае никак нельзя. Они обладают такими качествами, которые позволяют в самый ответственный момент переломить ситуацию в свою пользу. Стоит учитывать, что игра в Киеве для сборной Германии также важна, ведь у нее в последнее время нет побед.