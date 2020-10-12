Севидов проанализировал конкуренцию сборной Украины со Швейцарией в Лиге Наций

Тренер Александр Севидов прокомментировал шансы Украины в Лиге Наций после двух подряд поражений от Испании (0:4) и Германии (1:2).

Всё будет зависеть от того, какие будут расклады до очной игры со Швейцарией. Этим и отличается группа от простых стыков.

Мы попытаемся побороться за третью строчку со Швейцарией. Игра ждёт непростая, ну а какие простые игры мы сыграли? Как в такой группе можно выделить простую или нет игру? Мы дома выиграли у Швейцарии - разве это была простая игра?