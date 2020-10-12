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Севидов проанализировал конкуренцию сборной Украины со Швейцарией в Лиге Наций

Национальная сборная Украины
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И выделил именно ее важность

Севидов проанализировал конкуренцию сборной Украины со Швейцарией в Лиге Наций
Новина українською

Тренер Александр Севидов прокомментировал шансы Украины в Лиге Наций после двух подряд поражений от Испании (0:4) и Германии (1:2).

Всё будет зависеть от того, какие будут расклады до очной игры со Швейцарией. Этим и отличается группа от простых стыков.

Мы попытаемся побороться за третью строчку со Швейцарией. Игра ждёт непростая, ну а какие простые игры мы сыграли? Как в такой группе можно выделить простую или нет игру? Мы дома выиграли у Швейцарии - разве это была простая игра?

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Тем не менее, мы их обыграли. Если Украина либо Швейцария зацепит очки с лидерами - тогда это будет хорошее подспорье в борьбе за третье место. А так, безусловно, всё будет решаться в очной встрече. А говорить, что мы можем прыгнуть выше головы, наверное, не в данной ситуации. Эти расклады не в нашу пользу.

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В статье: Украина Швейцария Александр Севидов Лига Наций
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