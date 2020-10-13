На матч Украина - Испания продано порядка 11 тысяч билетов

Сегодня вечером, в 21:45, на НСК "Олимпийский" состоится матч Лиги наций Украина – Испания.

По информации ТК Футбол, по состоянию на обед сегодняшнего дня, на поединок продано порядка 11 тысяч билетов, так что у болельщиков еще есть время приобрести пропуск на игру.

Отметим, что на "Олимпийский" допустят только 30% от общего количества зрителей, а это примерно 17,5 тысяч болельщиков.

На матч с Германией были проданы все доступные билеты.

Также отметим, что на оба матча стоимость билетов варьировалась от 400 до 4500 гривен.

Напомним, что для тех, кто не сможет попасть на стадион, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.