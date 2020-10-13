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Соболь, Забарный и Зубков выйдут в старте на матч с Испанией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Соболь, Забарный и Зубков выйдут в старте на матч с Испанией
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги наций Украина – Испания.

Украина: Бущан, Соболь, Миколенко, Забарный, Караваев, Макаренко, Шапаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

Запасные: Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Марлос, Конопля, Харатин, Цыганков, Шепелев, Михайличенко, Безус, Коваленко

Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Пау Торрес, Регилон, Мерино, Родри, Каналес, Родриго, Фати, Траоре

Запасные: Кепа, Симон, Кампанья, Бускетс, Ольмо, Себальос, Гарсия, Гайа, Ферран Торрес, Роберто, Ойярсабаль

Напомним, что матч Украина - Испания начнется сегодня в 21:45 а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Испания
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Комментарии (21)
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Comment06 (Украина)
13.10.2020 в 21:36
Очень тревожно. Единственный плюс- креативные Марлос и Цыганков на второй тайм, если к тому времени будет за что цепляться.
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0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 21:38
Циганков креативний? Де ти знайшов в бігунка креативність?
Ответить
0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
13.10.2020 в 21:30
Без воротаря
Ответить
0
-1
absurdlight (Kiev)
13.10.2020 в 21:26
Ну, какой Макаренко в старте?! Шева, что же ты творишь... Он же никакой и ещё против Испании, мда... Надеюсь, что я ошибаюсь сегодня.
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+2
0
аалекс ( Крым)
13.10.2020 в 21:19
Да уж... Лучшие из худших, выбирать то Шеве особо и не из кого.
Ответить
0
0
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 21:21
Шо значить нема з кого? Пердута, Огіря, Філіппов, Кабаєв, Кочергін, Вернидуб - це нема з кого? Серйозно? Може, нема з кого вибирати в Шахті й Днонамі? Якщо так, тоді повністю згоден.
Ответить
+1
0
аалекс ( Крым)
13.10.2020 в 21:32
Я имел ввиду заявленных игроков. В данной ситуации Вернидуб и Филиппов точно пригодились бы.
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
13.10.2020 в 21:16
Первое впечатление - это ужасно. Но может быть Шева гений и мы победим именно в таком виде ))??!!
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0
-2
dmitroj88
13.10.2020 в 21:12
Снова дырявые Мыколенко и Бущан.... Минимум 4:0 будет. Спасибо дырявому Шеве.
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+5
-1
avatar
metall1925 (Merefa)
13.10.2020 в 21:06
-1 игрок, это Рома, он просто не в форме
Ответить
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
13.10.2020 в 21:03
2:1 вірю
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
13.10.2020 в 21:00
С таким составом полетят рекорди новые, верняк!!!
Ответить
+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 21:02
Ага, рекорди в номінації "Буккаке".
Ответить
0
0
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 20:53
Баночник Макаренко і Забарний в старті? Ставлю на 3:0 в одні ворота (наші, звісно ж).
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+4
-2
avatar
simargl (Чернигов)
13.10.2020 в 21:27
Маловато...
Ответить
+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
13.10.2020 в 20:51
Стрёмно смотреть на такой состав... Буду рад ошибиться.
Ответить
+5
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.10.2020 в 20:40
0-7 это новый рекорд сегодня!!!! Цыганков,Яремчук, ЯрмоленкоШапаренко,Сидорчук,МарлосСоболь, Миколенко,Забавный,Караваев
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+2
-4
Alex.696 (Немирів)
13.10.2020 в 20:48
Що за біліберду ти написав? Які Циганков, Марлос, ЗабаВний? В тебе з головою все гаразд? Чи ти об скелю вдарився?
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+1
-3
Artemanat (Кривой Рог)
13.10.2020 в 20:59
Могу тебя ударить об стену твое балдой тупой
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.10.2020 в 20:34
Без Коваленка буде дуже тяжко.
Ответить
+7
-6
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 20:54
Та як ви затрахали уже, серйозно. Коваленко хороший футболіст; переоцінений дещо, щоправда, але хороший. Той же Сидорчук йому в подмьотки не годиться.
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+6
-4


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