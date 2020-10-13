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Соболь, Забарный и Зубков выйдут в старте на матч с Испанией
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги наций Украина – Испания.
Украина: Бущан, Соболь, Миколенко, Забарный, Караваев, Макаренко, Шапаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Зубков, Яремчук
Запасные: Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Марлос, Конопля, Харатин, Цыганков, Шепелев, Михайличенко, Безус, Коваленко
Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Пау Торрес, Регилон, Мерино, Родри, Каналес, Родриго, Фати, Траоре
Запасные: Кепа, Симон, Кампанья, Бускетс, Ольмо, Себальос, Гарсия, Гайа, Ферран Торрес, Роберто, Ойярсабаль
Напомним, что матч Украина - Испания начнется сегодня в 21:45 а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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