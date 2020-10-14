Герой футбольного дня. Андрей Шевченко

Есть у Андрея Шевченко хорошая привычка дарить праздник украинскому народу.

Это началось еще в 90-е с голов в ворота "Барселоны", потом был незабываемый проход "Реала", тот самый мяч Филимонову, рекордный трансфер в "Милан" и выдающиеся годы на "Сан-Сиро", единственный Золотой мяч в эру независимости.

Даже постарев Шева не успокоился - его дубль в игре со Швецией сделал для всей страны Евро-2012, который в остальном для наших не сложился.

Ну а еще позже легендарный игрок пошел в тренеры, чтобы продолжать дело всей своей жизни. После выдающейся игры в Лиге Наций, гениального отбора на ЧЕ-2020, триумфа с Португалией и разгрома сербов гордость за нашу страну зашкаливала. Шева делал невозможное - менял извечный стиль игры команды, метко названной "лесорубами" на ЧМ-2006, учил молодых парней не бояться грандов и побеждать там, где раньше нам ничего не светило.

И вот вчера опять то же самое. Вторым составом мы всухую обыграли Испанию - вы можете в это поверить?

Я - нет. Все мое детство прошло под аккомпанемент подвигов Рауля, Йерро и Валерона, а юность украсила "Барса" своей тики-такой. Куда там нам? Мы же "лесорубы"…

Это удивительно, как Шевченко перестроил игру в перерыве. В начале второго тайма мы буквально шокировали испанцев, наш прессинг и контратаки их подавили, переломили ход игры. После "автобусного" первого тайма это был абсолютный сюрприз. Будь Зубков точнее - мы бы повели уже к 50-й минуте, но хорошо то, что хорошо заканчивается. Виктор Цыганков вышел и делом доказал, кто сейчас главный талант украинского футбола.

Шевченко приучил нас не бояться, держать удар и бить в ответ так, что даже гранды уже опасаются выездов в Киев. Слышали, как говорил перед игрой Луис Энрике про "Феррари"? Вот примерно такого же мнения вся футбольная Европа.

И при этом он все еще растет. Даже за последнюю неделю он вырос просто неимоверно. К Франции Украину готовил еще романтик, всецело поглощенный своими тактическими экспериментами. 1:7 обозначили разницу между нашими возможностями и тренерскими желаниями, и Шева принял это. С немцами мы сыграли уже куда более прагматично и едва не зацепились за результат. Ну а с третьей попытки все срослось. Без романтизма, без фанатичной преданности своим идеям, зато с огромным желанием взять три очка.

Еще ни разу Шева так не нервничал на скамейке, как вчера. На 90% "динамовский" состав сделал свое дело - эта команда просто не умеет побеждать без валидола. Но все тренерские ставки по итогу сыграли. Макаренко отыграл почти безошибочно. Забарный и Миколенко достигли того уровня взаимопонимания, на котором уже и ЛЧ не так страшна, как раньше. Оплеванный всеми, кому не лень Ярмоленко выдал какой-то невероятный объем работы - 10 из 12 точных обостряющих передач и 7 перехватов. Ну и Бущан - как говорится, вы сами все видели.

Что Шевченко им такого говорит? Как их готовит? Это просто фантастика. Величайший футболист независимой Украины, несмотря на весь скепсис, стал ее лучшим тренером. 1,89 очков со сборной после 38 матчей - это показатель мастера.

И, опять же, есть ощущение, что он может еще лучше. Это только начало пути. В сборной ли, в "Милане" ли, но Шева еще прогремит на весь мир. Вот увидите.