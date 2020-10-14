Апокалипсис? Не сегодня! Акценты зрителя на игре Украины с Испанией

«Ребята, вот это номер – Кузнечик «Мессера» завалил!» Этот комментарий одного из читателей сайта емко выражает квинтэссенцию того спектра чувств, что переполняли болельщицкие души вчера около полуночи.

В прошлый раз я писал следующее.

С Испанией будет сложнее. И потому что она нас выносила и в лучшие времена, и потому что с нею не будет Малиновского, и потому что она мнится посолиднее той же Германии, на сегодняшний день. Так что окончание неизбежно воспоследует. Если только не случится чуда. И это я еще ничего не сказал о «синдроме второго матча».

Но чудо случилось. По мне, оно в большей степени чудо, хоть и в немалой – результат игры команды. Я не клеймил позором сборную, не бился в истерике и не издевался над нею после Франции; не требовал невозможного и не видел то, чего не было, с Германией; и сейчас не собираюсь слагать оды и петь дифирамбы. Просто это был наш вечер. Вопреки всему и всем.

С Францией сравнивать не буду: надеюсь, то, что эта игра фактически была принесена в жертву, дошло уже до самых твердолобых. А вот с Германией имеет смысл. Так вот, общее соотношение моментов, которые я бы счел голевыми, в этих двух поединках практически одинаково. Два шанса у нас и не менее десятка – у соперников.

К слову, если верить комментатору (ибо нам этого не показали), первый шанс из двух нам забраковали судьи, зафиксировав мифический офсайд у Зубкова. А полного доверия голос за кадром никак не заслуживал. Достаточно вспомнить, как он рассуждал о том, на какой высоте была рука Ярмоленко, тогда как после удара мячом себе в руку пенальти не назначается.

То есть, если бы логика в футболе работала всегда, в обоих случаях мы бы получили на выходе крупные «сухие» поражения. Но мы уходим после этой сумасшедшей спарки со щитом, с высоко поднятой головой и с паритетом в набранных очках и разнице голов. Учитывая все проблемы тренерского штаба Шевченко, этого не могло быть, потому что не могло быть никогда.

Если с немцами мы пропустили в середине первого тайма, после чего поражение выглядело неизбежным, а решающий по факту гол был забит вскоре после перерыва, то с испанцами, выдержав всю их шикарную доминацию, сами повели в счете на 76-й минуте. После чего гости могли сравнять счет дважды, если считать явно неудавшийся удар Рамоса на 86-й минуте.

Фортуна, пусть со скрежетом зубовным, нехотя, но частично компенсировала свой должок после Германии. Имею в виду стойку ворот, которую «облизал» мяч после удара Родри на 64-й минуте. Здесь испанцы были максимально близки ко взятию ворот. Не помог бы и невероятный Бущан, который с пятью крутыми сэйвами вновь сыграл главную роль в футбольном спектакле.

Судьба распорядилась так, чтобы третий по ранжиру кипер сборной, еще не добившийся должной степени уважения у болельщиков своего клуба, за эту неделю вырос в глазах любителей футбола, как на дрожжах. И вот уже повсюду раздается: «Долой Пятова! Даешь Бущана!» Я бы с этим не спешил, хотя, конечно, Георгий в этой серии – почти наше все.

Парадоксально, но в составе Испании, несмотря на обилие созданных ею возможностей для взятия ворот, с некоторым трудом смог выделить лишь одного Родриго – в первом тайме, потом он был заменен. Выглядевший в футболе инопланетным гостем и так впечатливший многих Траоре носился много, быстро и красиво, но толку от этого в виду ворот Бущана было так себе.

Гол был исполнен эстетично. Смотрелась вся комбинация с участием Бущана, Караваева, Ярмоленко и Цыганкова. Но ключевую роль в ней сыграл тот самый старый конь, который, по мнению наших «знатоков футбола» и пашет неглубоко, и борозды не держит. Так вот, его можно выпускать на поле уже ради одного такого эпизода, решающего игру. Не говоря о прочем…

Никогда не был болельщиком «Динамо» или «Шахтера» - сопереживаю им лишь в Европе, а дома скорее радуюсь их очковым потерям. И как для любого нормального болельщика, не зашоренного клубными предрассудками, сборная страны для меня превыше всего. Поэтому неприятно поражает тональность читательских комментариев к новости о вчерашней победе.

Немалый их процент празднует не столько сам ее факт, сколько то, что добыта она была «без участия игроков «Шахтера». Детский сад, ей-богу, даже обсуждать не стану. А вот то, что даже в таких катастрофических условиях удалось не просто закалить этот на три четверти второй состав, но и добыть именно им историческую победу над топ-командой – само по себе бесценно.

Говорил и буду говорить, что с Сербией мы провели свой лучший матч в истории. Худший – без вариантов, с Францией: из песни слова не выкинешь. Вчера же с Испанией мы одержали, возможно, самую героическую победу за всю историю сборной Украины. И повторюсь: здесь начинать нужно с состава. Все эти достижения на счету команды Андрея Шевченко.

Нынче все, потирая руки, наслаждаются очковой разницей со Швейцарией. А шо ж так скромно-то, панове? Или уже спохватились и просчитали-таки наши шансы в борьбе за (вы не ослышались) первое место в группе? Для этого достаточно, к примеру, выиграть у тех же швейцарцев и чтобы остальные матчи в двух последних турах завершились вничью. Нереальный сценарий?

Такой же, как и любой другой. Как оказалось на поверку, в этой группе возможно все. Не то чтобы автор заразился ура-патриотизмом – пожалуй, это последнее, что ему может грозить. Но после вчерашнего и в надежде на то, что к ноябрьским играм мы подойдем в лучшем состоянии – отчего бы и не возмечтать? Если честно, сам в шоке…

Но главное не это. Мы НЕ лишние на этом празднике жизни. Мы занимаем свое место в европейской элите Лиги наций. Наш апокалипсис чудесным образом трансформировался в триумф духа.

Там, говорят, вчера Каравэ с Цыниковым передавали привет испанским журналистам. А я, пользуясь случаем, хочу передать его хейтерам Шевы – как говорят у нас в Одессе, кушайте, не обляпайтесь!