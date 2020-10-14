Национальная сборная Украины
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"Пацаны, вы мои кумиры" - Пятов эмоционально отреагировал на победу над Испанией
Андрей очень переживал за команду
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов, который пропустил последний сбор команды из-за заражения коронавирусом, отреагировал на
"Пацаны, вы сделали что-то невероятное. Вы мои кумиры. В сердце я просто вами горжусь", - написал Пятов в Инстаграме.
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