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"Пацаны, вы мои кумиры" - Пятов эмоционально отреагировал на победу над Испанией

Национальная сборная Украины
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Андрей очень переживал за команду

"Пацаны, вы мои кумиры" - Пятов эмоционально отреагировал на победу над Испанией
Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов, который пропустил последний сбор команды из-за заражения коронавирусом, отреагировал на победу желто-синих над Испанией (1:0) в матче Лиги наций.

"Пацаны, вы сделали что-то невероятное. Вы мои кумиры. В сердце я просто вами горжусь", - написал Пятов в Инстаграме.

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В статье: Андрей Пятов Украина Испания
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