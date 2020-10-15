Роман Яремчук увидел на примере матчей с Германией, Францией и Испанией построение команды

Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук в комментарии ТК Футбол рассказал о победе над Испанией (1: 0) в Лиге наций.

Мне казалось, что у нас был один момент, и мы его использовали. Поэтому выполнили задачу, победили и занимаем хорошее место в турнирной таблице. Думаю, что через несколько месяцев у нас будет очень мощная команда.

Читайте также Включённые честь и мозги. Пять мыслей по итогам победы сборной Украины