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Роман Яремчук увидел на примере матчей с Германией, Францией и Испанией построение команды
Уже новой?
Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук в комментарии ТК Футбол рассказал о победе над Испанией (1: 0) в Лиге наций.
Мне казалось, что у нас был один момент, и мы его использовали. Поэтому выполнили задачу, победили и занимаем хорошее место в турнирной таблице. Думаю, что через несколько месяцев у нас будет очень мощная команда.
Думаю, до Евро-2020 мы подойдем в сильном психологическом состоянии. Когда ты играешь такие матчи, как против Испании, Германии и Франции, ты более спокойно относишься к подобным встречам. Думаю, что это позитив, мы движемся в правильном направлении.
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