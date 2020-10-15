  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Роман Яремчук увидел на примере матчей с Германией, Францией и Испанией построение команды
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роман Яремчук увидел на примере матчей с Германией, Францией и Испанией построение команды

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Уже новой?

Роман Яремчук увидел на примере матчей с Германией, Францией и Испанией построение команды
Новина українською

Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук в комментарии ТК Футбол рассказал о победе над Испанией (1: 0) в Лиге наций.

Мне казалось, что у нас был один момент, и мы его использовали. Поэтому выполнили задачу, победили и занимаем хорошее место в турнирной таблице. Думаю, что через несколько месяцев у нас будет очень мощная команда.

Читайте такжеВключённые честь и мозги. Пять мыслей по итогам победы сборной Украины

Думаю, до Евро-2020 мы подойдем в сильном психологическом состоянии. Когда ты играешь такие матчи, как против Испании, Германии и Франции, ты более спокойно относишься к подобным встречам. Думаю, что это позитив, мы движемся в правильном направлении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Роман Яремчук Лига Наций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...