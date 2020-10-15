Рамос, Мбаппе, Кроос - Караваев поделился впечатлением об игре с каждым

Александр Караваев, правый защитник национальной сборной Украины , рассказал о своих впечатлениях от матчей с Францией, Германией и Испанией и выделил нескольких игроков у каждого из соперников.

По словам Александра, в трех топ-сборных все игроки - мирового класса и по каждому интересно было наблюдать.