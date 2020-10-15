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Рамос, Мбаппе, Кроос - Караваев поделился впечатлением об игре с каждым
По итогам матчей Лиги Наций и товарищеского
Александр Караваев, правый защитник национальной сборной
По словам Александра, в трех топ-сборных все игроки - мирового класса и по каждому интересно было наблюдать.
В составе Германии очень выделялся Тони Кроос - у него точность передач зашкаливает, от 90 до 100%! Во Франции когда вышел [Килиан] Мбаппе, видно, что парень очень способный, почти нет слабых сторон.
В Испании это Рамос, он ведет всюб игру, имеет невероятный опыт - и это все вместе играет важную роль.
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