"Хочется видеть их победы": Усик рассказал о своем визите в сборную Украины по футболу

Вчера сборная Украины собралась в Киеве перед последними матчами в 2020 году. Первую тренировку национальной команды п роведал украинский боксёр Александр Усик , который рассказал о цели своего визита.

"Пожелал им хорошей тренировки. У них впереди три очень важные игры.

Я с ними пообщался в раздевалке. Когда они уже вышли на поле, я то знаю, что они уже готовы к тренировке и отвлекать их не надо. Поэтому я разговаривал с Андреем Николаевичем.

Желаю им только победы, хороших игр и бороться до конца, не давать никому спуску. Ребята у нас все сильные, амбициозные. Очень хочется видеть их победы", - сказал Усик.

Напомним, что 11 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч с Польшей, а 14 и 17 ноября украинцев ждут встречи в гостях с Германией и Швейцарией в Лиге наций.