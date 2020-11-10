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"Хочется видеть их победы": Усик рассказал о своем визите в сборную Украины по футболу
Боксер рассказал о своем визите в расположение футбольной сборной Украины
Вчера сборная Украины собралась в Киеве перед последними матчами в 2020 году. Первую тренировку национальной команды п
"Пожелал им хорошей тренировки. У них впереди три очень важные игры.
Я с ними пообщался в раздевалке. Когда они уже вышли на поле, я то знаю, что они уже готовы к тренировке и отвлекать их не надо. Поэтому я разговаривал с Андреем Николаевичем.
Желаю им только победы, хороших игр и бороться до конца, не давать никому спуску. Ребята у нас все сильные, амбициозные. Очень хочется видеть их победы", - сказал Усик.
Напомним, что 11 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч с Польшей, а 14 и 17 ноября украинцев ждут встречи в гостях с Германией и Швейцарией в Лиге наций.
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