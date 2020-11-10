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"Хочется видеть их победы": Усик рассказал о своем визите в сборную Украины по футболу

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Боксер рассказал о своем визите в расположение футбольной сборной Украины

"Хочется видеть их победы": Усик рассказал о своем визите в сборную Украины по футболу
Новина українською

Вчера сборная Украины собралась в Киеве перед последними матчами в 2020 году. Первую тренировку национальной команды проведал украинский боксёр Александр Усик, который рассказал о цели своего визита.

"Пожелал им хорошей тренировки. У них впереди три очень важные игры.

Я с ними пообщался в раздевалке. Когда они уже вышли на поле, я то знаю, что они уже готовы к тренировке и отвлекать их не надо. Поэтому я разговаривал с Андреем Николаевичем.

Желаю им только победы, хороших игр и бороться до конца, не давать никому спуску. Ребята у нас все сильные, амбициозные. Очень хочется видеть их победы", - сказал Усик.

Напомним, что 11 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч с Польшей, а 14 и 17 ноября украинцев ждут встречи в гостях с Германией и Швейцарией в Лиге наций.

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В статье: Украина Александр Усик
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Источник:
ТК Футбол

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wavo54
10.11.2020 в 18:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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