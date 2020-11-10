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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевченко - игрокам сборной: Если у кого-то какие-то проблемы – обращайтесь к Усику, телефон мы оставим

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сбор начинался на позитивной ноте

Шевченко - игрокам сборной: Если у кого-то какие-то проблемы – обращайтесь к Усику, телефон мы оставим
Новина українською

Вчера сборная Украины собралась в Киеве перед последними матчами в 2020 году. Первую тренировку национальной команды проведал украинский боксёр Александр Усик.

Ну а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поприветствовал команду перед началом сбора и в шутливой форме прокомментировал посещение тренировки Усиком.

"Если у кого-то какие-то проблемы – обращайтесь к Александру Усику. На всякий случай, если какие-то проблемы в Киеве – мы телефон оставим. И не только в Киеве, в Англию он сейчас тоже любит ездить.

Мы рады вас видеть. Как всегда, все проблемы, которые были в клубах, удачи и неудачи – пожалуйста, голову вверх поднимайте. Здесь совершенно другая атмосфера, совершенно другие задачи. Все в сторону отбросили. У нас три важных матча.

Товарищеская встреча с Польшей. У нас есть хороший пример – матч с Францией. Куча проблем была, но мне понравилась ваша реакция. Ваша реакция была правильной, было то, что от нас ждали все болельщики. Давайте, чтобы мы опять не оступились, заранее начнем готовиться и думать об этих трех матчах", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Александр Усик
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Источник:
Youtube-канал UAF

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Комментарии (7)
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balamyt (Boston)
10.11.2020 в 18:56
Я сморю тут неровно дышат на Усика... , но он по прежнему считает себя украинцем ,дружит с Шевченко и СБУ , и его поддержка тоже не помешает т.к. он владеет наукой Побеждать.. многие фанаты как-то легко всех делят на Своих и Чудих...А может нужно в себе самом разобратся...Нет только Белого и Черного...есть еще и Серое , и др. цвета радуги..Давайте любить футбол..в себе ...а не себя в футболе и разсаживать Всех по местам..это не люди Ватные...а мозги..
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0
0
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trust in LFC1892 (Киев)
10.11.2020 в 18:39
Фарту сборной и Саше. Хоть и с потерями, но выдюжим!
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+2
0
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M&M (Lviv)
10.11.2020 в 18:29
Залишилось тути лише Люксора для повної компанії і буде ватний шабаш.
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0
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
10.11.2020 в 18:07
дятел ти шева. Усик вже "вбив" одного чемпіона, ти що хочеш бути напступним?
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+2
-4
dp_dp (Ukraine)
10.11.2020 в 18:56
Вы из параллельной вселенной? Вбив, дятел...Парни в хорошем настроении готовятся, что за чушь вы несете?:)
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+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
10.11.2020 в 18:03
Яке їхало, таке здибало. Одна ватна мразь зустріла іншу.
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+3
-4
avatar
El_Matador_73 (Одесса)
10.11.2020 в 18:54
А без оскорблений нельзя к людям, по которым, как минимум, во всем мире узнают Украину?
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+1
0


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