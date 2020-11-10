Шевченко - игрокам сборной: Если у кого-то какие-то проблемы – обращайтесь к Усику, телефон мы оставим

Вчера сборная Украины собралась в Киеве перед последними матчами в 2020 году. Первую тренировку национальной команды проведал украинский боксёр Александр Усик.

Ну а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поприветствовал команду перед началом сбора и в шутливой форме прокомментировал посещение тренировки Усиком.

"Если у кого-то какие-то проблемы – обращайтесь к Александру Усику. На всякий случай, если какие-то проблемы в Киеве – мы телефон оставим. И не только в Киеве, в Англию он сейчас тоже любит ездить.

Мы рады вас видеть. Как всегда, все проблемы, которые были в клубах, удачи и неудачи – пожалуйста, голову вверх поднимайте. Здесь совершенно другая атмосфера, совершенно другие задачи. Все в сторону отбросили. У нас три важных матча.

Товарищеская встреча с Польшей. У нас есть хороший пример – матч с Францией. Куча проблем была, но мне понравилась ваша реакция. Ваша реакция была правильной, было то, что от нас ждали все болельщики. Давайте, чтобы мы опять не оступились, заранее начнем готовиться и думать об этих трех матчах", – сказал Шевченко.