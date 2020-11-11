Сборная Украины после матча с Польшей сразу отправится в Германию

Сборная Украины после товарищеского матча с Польшей в Хожуве не будет возвращаться в Украину, а сразу отправится на матч Лиги наций в Германию.

В Германию украинская делегация вылетит на следующий день после матча с поляками – 12 ноября, где 14 ноября украинцев ждет матч Лиги наций против команды Йохима Лева.

Сборная Украины разместится в Лейпциге в отеле Steigenberger Grandhotel в центре города, рядом с исторической площадью Нашмаркт и Старой ратушей.

13 ноября сборная Украины проведет предыгровую тренировку на РБ Арене, а Андрей Шевченко даст предматчевую пресс-конференцию.