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Сборная Украины после матча с Польшей сразу отправится в Германию
Делегация не будет возвращаться в Украину
Сборная Украины после
В Германию украинская делегация вылетит на следующий день после матча с поляками – 12 ноября, где 14 ноября украинцев ждет матч Лиги наций против команды Йохима Лева.
Сборная Украины разместится в Лейпциге в отеле Steigenberger Grandhotel в центре города, рядом с исторической площадью Нашмаркт и Старой ратушей.
13 ноября сборная Украины проведет предыгровую тренировку на РБ Арене, а Андрей Шевченко даст предматчевую пресс-конференцию.
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