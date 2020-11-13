Ребров возглавит сборную Украины после Евро - источник

Телеграмм канал Динамо Киев Inside утверждает, что в июле следующего года сборную Украины возглавит бывший тренер "Динамо", а ныне "Ференцвароша" - Сергей Ребров.

Источник, который неоднократно первым сообщал актуальную информация из украинского футбола, сообщает, что нынешний контракт Андрея Шевченко действует по системе 1 + 1,5. Якобы летом следующего года Шевченко должен определиться со своим клубным будущим, но для перестраховки у него будет еще полтора года работы со сборной.

Однако президент УАФ Андрей Павелко, пишет Динамит Киев Inside, решил иначе и еще в июне заключил с Сергеем Ребровым предварительный договор, согласно которому новый тренер сможет приступить к исполнению своих обязанностей с первого июля 2021 года.

Заметим, что еще до 11-го июля будет идти Евро-2020, на котором выступит сборная Украины. Под руководством Шевченко сине-желтые не вышли в финальную часть Чемпионата мира, но выиграли дивизион В Лиги Наций, заняли первое место в группе отбора к Евро-2020, где также играл действующий чемпион континента сборная Португалии, а также уже набрали шесть очков в дивизионе А Лиги наций.

Сергей Ребров, напомним, дважды становился чемпионом Украины во главе "Динамо", а также дважды побеждал с "Ференцварошем" в чемпионате Венгрии.