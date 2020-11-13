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Национальная сборная Украины

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Ребров возглавит сборную Украины после Евро - источник

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

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Ребров возглавит сборную Украины после Евро - источник
Новина українською

Телеграмм канал Динамо Киев Inside утверждает, что в июле следующего года сборную Украины возглавит бывший тренер "Динамо", а ныне "Ференцвароша" - Сергей Ребров.

Источник, который неоднократно первым сообщал актуальную информация из украинского футбола, сообщает, что нынешний контракт Андрея Шевченко действует по системе 1 + 1,5. Якобы летом следующего года Шевченко должен определиться со своим клубным будущим, но для перестраховки у него будет еще полтора года работы со сборной.

Однако президент УАФ Андрей Павелко, пишет Динамит Киев Inside, решил иначе и еще в июне заключил с Сергеем Ребровым предварительный договор, согласно которому новый тренер сможет приступить к исполнению своих обязанностей с первого июля 2021 года.

Заметим, что еще до 11-го июля будет идти Евро-2020, на котором выступит сборная Украины. Под руководством Шевченко сине-желтые не вышли в финальную часть Чемпионата мира, но выиграли дивизион В Лиги Наций, заняли первое место в группе отбора к Евро-2020, где также играл действующий чемпион континента сборная Португалии, а также уже набрали шесть очков в дивизионе А Лиги наций.

Сергей Ребров, напомним, дважды становился чемпионом Украины во главе "Динамо", а также дважды побеждал с "Ференцварошем" в чемпионате Венгрии.

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Национальная сборная Украины
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
13.11.2020 в 09:39
Блін хотілось би Сергія побачити в хорошому клубі з топ 5 а в збірну можна і Маркевича взяти.
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Kolibri (Киевоград)
13.11.2020 в 09:38
Ой! А Динамо со сборной не связаны, как это они знают?))) Им срочно нужно туда своего тренера!!! Дрыщунов продавать.
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