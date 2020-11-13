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Официально заявляем, что информация о назначении Реброва тренером сборной банальный фейк - УАФ
У Андрея Шевченко действует долгосрочный контракт с Украинской ассоциацией футбола
В УАФ опровергли информацию, что Сергей Ребров возглавит сборную Украины после Евро 2020.
"Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о якобы заключенном предварительном контракте о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины с июля 2021-го на три года. Официально заявляем, что эта информация – полная ерунда, банальный фейк.
Какую цель преследуют его авторы – можно только догадываться. Возможно, его создатели хотят испортить отношения Сергея Реброва с руководством "Ференцвароша" накануне матчей Лиги чемпионов и вместе с тем внести нервозность в подготовку национальной сборной Украины к решающим матчам Лиги наций.
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Ведь не является секретом тот факт, что некоторые футбольные функционеры даже в нашей стране не очень рады нынешним успехам сборной Украины. У Андрея Шевченко действует долгосрочный контракт с Украинской ассоциацией футбола. Вопрос о назначении главного тренера сборной – исключительно в компетенции исполкома УАФ.
Просим СМИ внимательно и критически относиться к подобным "новостям", особенно от анонимных телеграмм-каналов, и не поддаваться на информационные провокации", – сказано в заявлении УАФ на официальной странице в Фейсбук.
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