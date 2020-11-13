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Национальная сборная Украины

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Официально заявляем, что информация о назначении Реброва тренером сборной банальный фейк - УАФ

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

У Андрея Шевченко действует долгосрочный контракт с Украинской ассоциацией футбола

Официально заявляем, что информация о назначении Реброва тренером сборной банальный фейк - УАФ
Новина українською

В УАФ опровергли информацию, что Сергей Ребров возглавит сборную Украины после Евро 2020.

"Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о якобы заключенном предварительном контракте о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины с июля 2021-го на три года. Официально заявляем, что эта информация – полная ерунда, банальный фейк.

Какую цель преследуют его авторы – можно только догадываться. Возможно, его создатели хотят испортить отношения Сергея Реброва с руководством "Ференцвароша" накануне матчей Лиги чемпионов и вместе с тем внести нервозность в подготовку национальной сборной Украины к решающим матчам Лиги наций.

Ведь не является секретом тот факт, что некоторые футбольные функционеры даже в нашей стране не очень рады нынешним успехам сборной Украины. У Андрея Шевченко действует долгосрочный контракт с Украинской ассоциацией футбола. Вопрос о назначении главного тренера сборной – исключительно в компетенции исполкома УАФ.

Просим СМИ внимательно и критически относиться к подобным "новостям", особенно от анонимных телеграмм-каналов, и не поддаваться на информационные провокации", – сказано в заявлении УАФ на официальной странице в Фейсбук.

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Национальная сборная Украины УАФ
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2020 в 12:15
С уваженьем. Дата. Подпись. Отвечаем вам, а то...
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