Вернер: В первом матче все мы убедились, что у Украины хорошая команда

Форвард сборной Германии Тимо Вернер поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной.

"Естественно, мы хотим победить. В первом матче все мы убедились, что у Украины хорошая команда.

Это опасная команда, которую мы должны остерегаться. Прежде всего, они хорошо играют в атакующей линии. Но я верю, что мы сможем показать свою игру, чтобы снова выиграть", - сказал Вернер.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.