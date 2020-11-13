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Вернер: В первом матче все мы убедились, что у Украины хорошая команда

Национальная сборная Украины
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Форвард сборной Германии - о грядущем матче с Украиной

Вернер: В первом матче все мы убедились, что у Украины хорошая команда
Новина українською

Форвард сборной Германии Тимо Вернер поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной.

"Естественно, мы хотим победить. В первом матче все мы убедились, что у Украины хорошая команда.

Это опасная команда, которую мы должны остерегаться. Прежде всего, они хорошо играют в атакующей линии. Но я верю, что мы сможем показать свою игру, чтобы снова выиграть", - сказал Вернер.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Германия Тимо Вернер
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