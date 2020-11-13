Национальная сборная Украины
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Вернер: В первом матче все мы убедились, что у Украины хорошая команда
Форвард сборной Германии - о грядущем матче с Украиной
Форвард сборной Германии Тимо Вернер поделился ожиданиями от матча
"Естественно, мы хотим победить. В первом матче все мы убедились, что у Украины хорошая команда.
Это опасная команда, которую мы должны остерегаться. Прежде всего, они хорошо играют в атакующей линии. Но я верю, что мы сможем показать свою игру, чтобы снова выиграть", - сказал Вернер.
Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.
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Источник:Немецкий футбольный союз
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