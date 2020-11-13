Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ назвала имена игроков сборной, которые заразились коронавирусом
Два динамовца, один горняк и один англичанин
УАФ официально объявила имена игроков, которые
Вирусом заразились футболисты Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук, а также менеджер сборной Вадим Комардин.
Эти пять человек сейчас находятся на самоизоляции в своих гостиничных комнатах. Остальные члены команды выехали на предматчевую тренировку.
Завтра около 14.00 по киевскому времени в отеле будет осуществлено повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины.
Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.
Популярное сейчас
- Четыре игрока сборной заразились коронавирусом. Матч с Германией под вопросом
- Официально заявляем, что информация о назначении Реброва тренером сборной банальный фейк - УАФ
- Реал поддержал Лунина после ошибки в игре с Польшей - источник
- Не стоит всех собак вешать на Лунина, а Конопля заслужил сыграть с Германией и Швейцарией
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО