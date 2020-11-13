УАФ назвала имена игроков сборной, которые заразились коронавирусом

УАФ официально объявила имена игроков, которые сдали положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги наций с Германией.

Вирусом заразились футболисты Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук, а также менеджер сборной Вадим Комардин.

Эти пять человек сейчас находятся на самоизоляции в своих гостиничных комнатах. Остальные члены команды выехали на предматчевую тренировку.

Завтра около 14.00 по киевскому времени в отеле будет осуществлено повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.