Национальная сборная Украины
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Динамо подтвердило COVID-19 у Сидорчука и Цыганкова
Коронавирус продолжает наступление
Киевское "Динамо" подтвердило, что два игрока команды - Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, которые находятся в расположении сборной Украины,
Напомним, что кроме двух динамовцев также положительные результаты тестов также получили игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко и "горняк" Виктор Коваленко.
Также отметим, что завтра сборная Украины должна сыграть выездной матч Лиги наций против Германии. Начало поединка запланировано на 21:45.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (7)
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Maugli (Джунгли Африки)
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simargl (Чернигов)
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martinchik (Bogorodchanu)
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аалекс ( Крым)
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