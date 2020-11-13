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Национальная сборная Украины

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Динамо подтвердило COVID-19 у Сидорчука и Цыганкова

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Коронавирус продолжает наступление

Динамо подтвердило COVID-19 у Сидорчука и Цыганкова
Новина українською

Киевское "Динамо" подтвердило, что два игрока команды - Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, которые находятся в расположении сборной Украины, сдали положительные тесты на коронавирус.

Напомним, что кроме двух динамовцев также положительные результаты тестов также получили игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко и "горняк" Виктор Коваленко.

Также отметим, что завтра сборная Украины должна сыграть выездной матч Лиги наций против Германии. Начало поединка запланировано на 21:45.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Виктор Цыганков коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (7)
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Maugli (Джунгли Африки)
13.11.2020 в 21:52
Это ещё одно подтверждение - матч с Польшей был не нужным!!! Ответственность лежит на АФУ! Козлы
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+1
0
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simargl (Чернигов)
13.11.2020 в 21:59
Это подтверждает только то, что всё ДК должно было уйти на само изоляцию еще при первой вспышке!!! А теперь похоже всех скосит эта противная хрень (((
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+1
-1
miroslawwekshegonow (hebvxcv)
13.11.2020 в 22:19
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ------ bit.do/amoro
0
-1
rivnenskyi (Рівне)
13.11.2020 в 21:52
Що відбувається з ковідом у наших клубах і збірної? Якийсь жах, щотижня вилітають все нові і нові футболісти. Цікаво, тести проходять всі працівники клубів чи тільки футболісти?
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0
0
martinchik (Bogorodchanu)
13.11.2020 в 22:18
Таке відбувається не тільки в нашій збірній, а й вцілій країні. Якби всім робили тести так часто, як футболістам, то за добу було б не 12 тис хворих, а всіх 120. Просто в нас рахують тільки тих, хто або за свої гроші зробив тест, або вже потребує госпіталізації і тест мусять зробити...
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0
0
аалекс ( Крым)
13.11.2020 в 21:35
Это же сколько людей у нас на самом деле болеет, если среди публичных личностей такое количество инфицированных? Всем здоровья.
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+4
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
13.11.2020 в 22:30
Дохиба болеет... наше дебильное правительство ещё и идиотский карантин выходного дня придумало
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+1
0


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