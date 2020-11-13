Динамо подтвердило COVID-19 у Сидорчука и Цыганкова

Киевское "Динамо" подтвердило, что два игрока команды - Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, которые находятся в расположении сборной Украины, сдали положительные тесты на коронавирус.

Напомним, что кроме двух динамовцев также положительные результаты тестов также получили игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко и "горняк" Виктор Коваленко.

Также отметим, что завтра сборная Украины должна сыграть выездной матч Лиги наций против Германии. Начало поединка запланировано на 21:45.