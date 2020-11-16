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Швейцария - Украина. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Швейцария - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.11.2020 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Швейцария - Украина. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Непростым для сборной Украины получается финальный отрезок 2020-го года. В последних шести матчах команда Андрея Шевченко потерпела пять поражений, однако эта история все еще может завершиться успешно. Нужно просто не проиграть Швейцарии – и тогда Украина сохранит за собой место в дивизионе А Лиги наций.

В теории все просто и понятно, но как будет на практике? Обескровленная ​​коронавирусными потерями, Украина сыграет на поле Швейцарии без многих игроков основы. Гостей устроит ничья, но швейцарцы решительно настроены отомстить за поражение в первом круге и уйти с последнего места турнирной таблицы.

Матч 6-го тура группы 4 дивизиона А Лиги наций состоится 17-го ноября 2020-го года в 21:45 в Люцерне (Швейцария). Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Трансляцию матча на телеканалах "Футбол 1/2/3" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Также этот матч можно найти в медиатеке платформ MEGOGO, Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Также для вас доступна АУДИО-трансляция матча Швейцария - Украина >>>. Она состоится на YouTube-канале UA-Футбол >>>.

Все новости по матчу, отчет, фото и видео – в разделах "Национальная сборная Украины" и "Лига наций" на UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

В Швейцарии матч покажут телеканалы RTS Sport, SRF zwei, RTS 2, RSI La 2.

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций Где смотреть футбол Швейцария - Украина
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:55
Гооооол! Ура!!! Молодцы!
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