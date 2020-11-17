Олейник: За всё время независимости, сейчас сборная играет в тот футбол, на который приятно смотреть

Экс-игрок сборной Украины Денис Олейник прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко в матче Лиги наций от Германии (1:3).

"Через такие матчи и с такими соперниками сборная растёт. И это очень хорошая подготовка, я считаю, к Евро. И я думаю, что за счёт этих игр команда будет намного сильнее и будет готова уже играть намного увереннее с такими соперниками. Потому что мы можем наблюдать, что мы столкнулись с проблемами перед игрой. Это отсутствие ведущих игроков, которые могли бы дать больше команде в атаке, креатива больше. Это игроки, которые играют большую роль в команде, и из-за коронавируса, они в последний момент отпали. Сборная с Германией провела достойный матч. Но где-то, мне кажется, не было до конца веры, что мы можем выиграть. Чувствовалось, что не до конца были уверены, что мы можем победить немцев. И где-то я считаю, что немцы на классе выиграли.

Мне понравилось, что играли спокойно, уверенно, все время пытались выходить из обороны в атаку через пас, и были очень хорошие выходы, пару раз не хватило совсем чуть-чуть, чтобы довести до логичного завершения атаку, контратаку. Но мне очень нравится, как сборная играет, насколько уверенно она работает с мячом. Мы в совсем другой футбол играем сейчас. Если сравнивать за всё время независимости, то сейчас сборная играет в тот футбол, на который приятно смотреть, он приносит удовольствие. И этот футбол приносит результат. Видно, что каждый футболист на футбольном поле, он знает, что делать. Может периодически не получаться, но всё равно команда придерживается своей философии, и видно, что прибавляет. Если сравнить даже с матчем против Испании на выезде, там не могли выйти из-под прессинга, брак был сумасшедший. Через эту игру, я считаю, что мы так проиграли, команда выросла, и проанализировали, и убрали те ошибки, которые были. И следующие игры показали, что мы готовы и можем конкурировать с такими сборными.

Сборная всё равно будет отталкиваться от той философии, от того футбола, который прививает тренерский штаб. Я думаю, что они будут играть в свой футбол, в свою игру. И не будут отбиваться, играть на ничью, а будут стараться навязать сопернику свою игру. Конечно Швейцария играет дома, хоть и без зрителей. Плюс они последние игры удачно провели и у них появился шанс занять третье место, чтобы не вылететь из дивизиона А. И поэтому у них есть мотивация, чтобы хорошо закончить цикл. Но и наши футболисты будут мотивированы, я думаю, что мы положительно проведём этот матч в плане результата и закончим достойно.

У нас впереди в плане глубины запаса, некем освежить игру. Многие игроки вне игры. Коноплянка травмирован, Цыганков, Ярмоленко, Коваленко и остальные с коронавирусом. И с Германией мы видели, что Михайличенко, номинальный левый защитник, вышел на позицию полузащитника. Поэтому, конечно, впереди некем освежить, усилиться по ходу игры. Я только надеюсь, что игроки выдержат вторую подряд тяжелую игру физически и смогут провести хороший матч", - сказал Олейник.