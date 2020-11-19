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Пятов: Все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях

Национальная сборная Украины
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Голкипер высказал свое видение ситуации с отменой матча Швейцария - Украина

Пятов: Все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях
Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ситуацию с отменой матча Лиги наций против Швейцарии, который был отменен из-за позитивных тестов на коронавирус в команде Шевченко.

"Вернулись. Увидел семью. Теперь поделюсь субъективным видением ситуации по игре со Швейцарией.

Считаю, все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях. Да, 2020 год учит нас жить в полной неопределенности. Да, действительно состав нашей сборной вирус урезал с каждым матчем. Но для игры со сборной Швейцарией игроков хватало (плюс были вызваны ребята из молодежки).

Вся команда хотела играть! Не вижу веской причины, по которой бы нужно было идти на такие крайние меры, как отмена матча.

Тесты, сделанные в Украине, также подтвердили мои мысли. Условно положительные тесты Кривцова и Мораеса не подтвердили. Рад, что ребята здоровы!

Ждем окончательный вердикт от УЕФА.

P.S. Даже в день матча вся команда настраивалась на игру в 21:45. Только около 18:00 мы уже точно поняли, что попытки провести матч не увенчались успехом", - написал Пятов в своем Инстаграме.

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В статье: Андрей Пятов Украина Швейцария коронавирус
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