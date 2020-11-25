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Секретарь Федерации футбола Швейцарии: Были бы счастливее получить три очка на поле
Генеральный секретарь Федерации футбола Швейцарии Роберт Брайтер прокомментировал решение УЕФА о
"Приняли решение к сведению. Учитывая ситуацию, перед началом Лиги наций УЕФА установил обязательные правила. Они были переданы всем ассоциациям в августе, и сегодняшнее решение основано на этих правилах.
Конечно, мы были бы счастливее получить три очка на поле, были готовы к игре. Теперь УЕФА принял решение, и мы счастливы, что наша сборная также сможет играть в Лиге А Лиги Наций в будущем", - сказал Брейтер.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
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