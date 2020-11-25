Секретарь Федерации футбола Швейцарии: Были бы счастливее получить три очка на поле

Генеральный секретарь Федерации футбола Швейцарии Роберт Брайтер прокомментировал решение УЕФА о техническом поражении сборной Украины в матче Лиги наций.

"Приняли решение к сведению. Учитывая ситуацию, перед началом Лиги наций УЕФА установил обязательные правила. Они были переданы всем ассоциациям в августе, и сегодняшнее решение основано на этих правилах.

Конечно, мы были бы счастливее получить три очка на поле, были готовы к игре. Теперь УЕФА принял решение, и мы счастливы, что наша сборная также сможет играть в Лиге А Лиги Наций в будущем", - сказал Брейтер.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.