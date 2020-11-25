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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Секретарь Федерации футбола Швейцарии: Были бы счастливее получить три очка на поле

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Секретарь Федерации футбола Швейцарии: Были бы счастливее получить три очка на поле
Новина українською

Генеральный секретарь Федерации футбола Швейцарии Роберт Брайтер прокомментировал решение УЕФА о техническом поражении сборной Украины в матче Лиги наций.

"Приняли решение к сведению. Учитывая ситуацию, перед началом Лиги наций УЕФА установил обязательные правила. Они были переданы всем ассоциациям в августе, и сегодняшнее решение основано на этих правилах.

Конечно, мы были бы счастливее получить три очка на поле, были готовы к игре. Теперь УЕФА принял решение, и мы счастливы, что наша сборная также сможет играть в Лиге А Лиги Наций в будущем", - сказал Брейтер.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА коронавирус
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Источник:
football.ch

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Комментарии (8)
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Ol-g (Одесса)
25.11.2020 в 21:06
Не подавись баблом правых и левых.
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0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
25.11.2020 в 20:48
А що заважає?До наступного розіграшу ЛН півтора роки...
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0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
25.11.2020 в 20:46
на поле вы смогли бы только отгрести
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0
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:23
Су.и конченные, позор вам.
Ответить
+4
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:15
Чмо ссаное
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+2
0
efim423 (odessa)
25.11.2020 в 20:15
предлагаю разгромить швейцарское посольство в Киеве на Козятинськой 12
Ответить
0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 20:03
гомнюки. коли б хотіли чесно заробити перемогу то б знайшли вікно для матчу збірних. тим більше що матч заборонила їх сторона.
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+4
0
magnum power (БОМЖ)
25.11.2020 в 19:56
расскажешь теперь внукам, как вы остались в лиге А не выиграв ни одного матча, пусть гордятся.
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+9
0


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