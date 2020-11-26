  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Кривцов: Надеюсь, Украина подаст апелляцию и справедливость восторжествует
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривцов: Надеюсь, Украина подаст апелляцию и справедливость восторжествует

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Осталось только ждать

Кривцов: Надеюсь, Украина подаст апелляцию и справедливость восторжествует
Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения "сине-желтым" в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Мы все расстроены таким решением. Мы готовы были играть, было много здоровых игроков, которые могли выйти на поле. Наши с Мораесом результаты тестов были неправильными. Надеюсь, что Украина подаст апелляцию и справедливость восторжествует", - сказал Сергей Кривцов.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Украина Швейцария УЕФА Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
26.11.2020 в 22:52
еще один наивный чукотский юноша
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...