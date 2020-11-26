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Кривцов: Надеюсь, Украина подаст апелляцию и справедливость восторжествует
Осталось только ждать
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал решение УЕФА о
"Мы все расстроены таким решением. Мы готовы были играть, было много здоровых игроков, которые могли выйти на поле. Наши с Мораесом результаты тестов были неправильными. Надеюсь, что Украина подаст апелляцию и справедливость восторжествует", - сказал Сергей Кривцов.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
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