Кривцов: Надеюсь, Украина подаст апелляцию и справедливость восторжествует

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения "сине-желтым" в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Мы все расстроены таким решением. Мы готовы были играть, было много здоровых игроков, которые могли выйти на поле. Наши с Мораесом результаты тестов были неправильными. Надеюсь, что Украина подаст апелляцию и справедливость восторжествует", - сказал Сергей Кривцов.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.