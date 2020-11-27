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Зинченко: Это была моя ошибка, что не попросил замену в матче с Германией
Почти весь матч хавбек отыграл с забитым бедром
Игрок сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своей травме, которую
"На 10-й минуте Горетцка вставил мне очень неприятно в бедро, очень сильно забил ногу. Правда, мне тяжело принять, если это было сделано специально. Но там был такой эпизод, что тяжело придраться. Он поймал меня здорово и самое главное – попал именно в ту точку, где пересечение бедра и колена. Бывает, тебе забивают бедро, тебе нужно разбегаться по ходу матча. Но он мне так попал...
Почему не попросил замену? Понимал, что если сяду в перерыве в раздевалке, потом больше не встану. Думал, что еще смогу разбегаться. Наверное, это была моя ошибка, нужно было уходить с поля сразу же. Кто знал, он просто взял и выключил меня из игры. Я не мог даже ускориться ни разу, потому что нога не позволяла.
Это была моя ошибка. Я ее признаю. Будет для меня большим уроком. Через боль нельзя играть. Если что-то тревожит – нужно уходить. Понятно, бывают разные матчи. Знаю свой тупой характер, что никогда не попрошу замену. Боль или нет – неважно, если ты на поле", – сказал Зинченко.
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