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Шевченко: В нашей отборочной группе ЧМ-2022 многое будет зависеть от календаря
Первая реакция главного тренера сборной Украины на жеребьевку отборочного раунда ЧМ-2022
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал
"Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди тех, что были в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем - играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан.
Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее", - сказал Шевченко.
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