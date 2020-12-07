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Шевченко: В нашей отборочной группе ЧМ-2022 многое будет зависеть от календаря

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Первая реакция главного тренера сборной Украины на жеребьевку отборочного раунда ЧМ-2022

Шевченко: В нашей отборочной группе ЧМ-2022 многое будет зависеть от календаря
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал жеребьевку отбора ЧМ-2022, по итогам которого "сине-желтые" попали в одну группу с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

"Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди тех, что были в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем - играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан.

Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (10)
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таврия19752009 (симферополь)
07.12.2020 в 22:21
Не от тренера и игроков ,а от календаря? То есть если календарь плохой можно не играть?)))
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0
-1
Technical
07.12.2020 в 21:36
так і є. Я про це теж писав. Календар буде мати велике значення
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+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
07.12.2020 в 21:23
Так я не понял? Билеты заказывать?
Ответить
+1
-2
yerik (Chernivtsi)
07.12.2020 в 21:45
Заказывай в любом случае.
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.12.2020 в 21:20
Ні в якому разі не потрібно грати із французами в березневому слоті, де будуть у них три матчі і де вони захочуть забезпечити собі відразу гарні позиції. Саме краще у вересневому слоті після Євро і перед фіналом ЛН, а потім в листопаді.
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+1
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.12.2020 в 21:21
З французами де й коли не гратимуть, результат на жаль буде плачевним.
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.12.2020 в 21:30
Не посипай раніше часу голову попелом
+1
0
yerik (Chernivtsi)
07.12.2020 в 21:43
Я думаю, наоборот, с французами лучше сыграть в первом туре... Пока турнирная дистанция длинная. А вот последний тур (что совсем нездорово) с ними мы вполне можем заиметь, учитывая нашу "холодную" составляющую.
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+1
0
yerik (Chernivtsi)
07.12.2020 в 21:45
Вполне может быть в последнем туре и с боснийцами
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+1
0
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kotigorok (Чернігів)
07.12.2020 в 21:14
А ще від того, як розташуються планети Сонячної системи.)
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+4
-2


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