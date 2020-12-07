Мораес: Жизнь покажет, насколько удачной для нас была жеребьевка ЧМ-2022

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал жеребьевку отбора ЧМ-202 2, по итогам которого сине-желтые попали в одну группу с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

"Жизнь покажет, насколько удачной для нас была сегодняшняя жеребьевка. Думаю, нам досталась непростая группа, есть сложные соперники, но я уверен, что мы сделаем хорошую работу в этой кампании. И, думаю, у нашей сборной есть шанс на успех в этой группе", – сказал Мораес.

Напомним, что из группы команда, которая заняла первое место, выйдет на ЧМ напрямую, а обладатель второго места будет пробиваться на мундиаль через плей-офф.