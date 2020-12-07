Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мораес: Жизнь покажет, насколько удачной для нас была жеребьевка ЧМ-2022
Философский подход от Жуниора Мораеса
Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал
"Жизнь покажет, насколько удачной для нас была сегодняшняя жеребьевка. Думаю, нам досталась непростая группа, есть сложные соперники, но я уверен, что мы сделаем хорошую работу в этой кампании. И, думаю, у нашей сборной есть шанс на успех в этой группе", – сказал Мораес.
Напомним, что из группы команда, которая заняла первое место, выйдет на ЧМ напрямую, а обладатель второго места будет пробиваться на мундиаль через плей-офф.
Популярное сейчас
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Пленник кремля. Экс-футболиста осудили в РФ до 12 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины"
- Шахаб не оставляет шансов конкурентам. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Сборная Украины узнала соперников по отборочному раунду ЧМ-2022
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО