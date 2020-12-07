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Мораес: Жизнь покажет, насколько удачной для нас была жеребьевка ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Философский подход от Жуниора Мораеса

Мораес: Жизнь покажет, насколько удачной для нас была жеребьевка ЧМ-2022
Новина українською

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал жеребьевку отбора ЧМ-2022, по итогам которого сине-желтые попали в одну группу с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

"Жизнь покажет, насколько удачной для нас была сегодняшняя жеребьевка. Думаю, нам досталась непростая группа, есть сложные соперники, но я уверен, что мы сделаем хорошую работу в этой кампании. И, думаю, у нашей сборной есть шанс на успех в этой группе", – сказал Мораес.

Напомним, что из группы команда, которая заняла первое место, выйдет на ЧМ напрямую, а обладатель второго места будет пробиваться на мундиаль через плей-офф.

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В статье: Украина Жуниор Мораес
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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ПетроФ (Луцьк)
07.12.2020 в 22:14
забудь. ти ніхто.
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+1
-3
aleks68
07.12.2020 в 22:21
сам-то кто?занюханная писака из луцка?
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+3
-2
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ПетроФ (Луцьк)
07.12.2020 в 22:36
а ти чмо звдки? з луГандона?
0
0
Просто Квашин (Харьков)
07.12.2020 в 21:50
Очень надеюсь, что мы обойдемся без иуды чмораеса....
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+2
-5
aleks68
07.12.2020 в 22:22
тебя долб....ба никто ни о чём не спрашивает.прикрой своё дырявое е....о
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+3
-2


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