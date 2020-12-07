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Павелко: Украина попала в одну из самых сложных отборочных групп ЧМ-2022
Но президент Ассоциации верит в команду
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал
"Украина попала в одну из самых сложных отборочных групп в квалификации к ЧМ-2022. Чемпион мира Франция, в матчах с которой, я уверен, команда Андрея Шевченко будет максимально мотивирована, участник Евро-2020 - дисциплинированная Финляндия, которая недавно победила в товарищеском поединке... французов, всегда непредсказуемые боснийцы и амбициозный Казахстан.
Это будет сложный отбор, в котором "сине-желтым" придется приложить немало усилий, чтобы второй раз в истории попасть в финальную часть мирового первенства. Верим в нашу сборную и будем поддерживать на пути к успеху! Слава Украине!", – написал Павелко на своей странице в Facebook.
Напомним, что из группы команда, которая заняла первое место, выйдет на ЧМ напрямую, а обладатель второго места будет пробиваться на мундиаль через плей-офф.
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